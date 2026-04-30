Ergens zal er vast iemand zijn die nog steeds doet alsof de NOS een serieuze journalistieke organisatie is, maar die iemand zit in ieder geval niet in de directie. De directie van de NOS vond het namelijk wel een goed idee om vorig jaar in het jaarverslag te schrijven dat de volkomen ongeschikte en uiteindelijk ontslagen directeur Gerard Timmer bijna een compleet jaarsalaris kreeg voor drie maanden werk, en een ontslagvergoeding van 19.452 euro. "Nu blijkt dat die extra ontslagvergoeding in werkelijkheid 75.000 euro bedroeg. "Begin 2025 is aan Gerard Timmer het restant uitgekeerd van de overeengekomen vertrekregeling van 75.000 euro", is nu in het nieuwe jaarverslag te lezen."

Dit is dus de NOS hè, een nieuwsorganisatie. Die denkt, weet je wat, wij schrijven gewoon een bedrag op dat niet klopt, en dan horen de mensen over een jaar wel hoe het echt zit. Alsof Rob Trip vanavond in het Acht Uur Journaal zegt dat er in het eerste kwartaal tweeduizend mensen asiel hebben aangevraagd in Nederland, en we dan volgend jaar horen dat het er zesduizend waren. Dat is de club die begint te janken als er iemand een bijdehand tweetje verstuurt en redacties verbiedt hun publiek gefinancierde content publiek te verspreiden.

Na al het gezeik over Timmers opvolger Eringa lijken ze bij de NOS nu ook niet eens meer hun best te doen op goede smoezen. ""In de jaarrekening 2024 heeft de NOS niet het volledige overeengekomen bedrag vermeld (…) door een verkeerde interpretatie van de WNT-regeling". Dat is onzin natuurlijk. De NOS heeft het bedrag niet vermeld omdat de NOS de privacy van Gerard Timmer belangrijker vindt dan het informeren van het publiek. Wij wensen iedere organisatie die door journalisten van de NOS wordt gebeld met lastige vragen veel plezier met deze informatie.