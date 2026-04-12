LOL. NOS volgens hoofdredacteur Giselle van Cann niet te links: 'Sommigen vinden ons te rechts'
'Sommigen vinden friet lekker, anderen vinden friet vies'
Ontzettend grappig interview dit weekeinde in de pampieren T. (vandaag pas online verschenen, red.) met Giselle van Cann, hoofdredacteur van de NOS. De staatsomroep, die van Twitter afging omdat daar 'de negativiteit te groot is' (dat heb je niet op TikTok), die de ene presentator uitleent aan Omroep Zwart om uit te leggen dat Nederland een Roofstaat is en de andere aan Oxfam Novib, die na een maand ellende in Israël zichzelf toch het zieligst vond en die nog steeds niet is uitgepraat over een tweetje van Mona Keijzer, is volgens Van Cann niet te links, want er zijn ook mensen die de NOS te rechts vinden. Ja Giselle, er zijn ook mensen die Gordon juist te bescheiden vinden, mensen die denken dat je huidkanker krijgt van zonnebrandcrème of mensen die ervan overtuigd zijn dat Robin van Persie de juiste trainer is voor Feyenoord. Gekken heb je altijd. Maar waarom moet er nou juist eentje de baas zijn van het journaal.
Kerncitaat: 'Ik heb geen idee'
De NOS doet het 'heel prima', aldus de NOS
Dit gelooft precies helemaal niemand
Dit wil je ook lezen
SAD. Nieuwsuur sloopt Nieuwsuurbot
Maar wie moet hier dan voortaan de beslist betrouwbare informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikken?
Tuurlijk mag NOS-presentatrice Simone Weimans 'Simone en de Roofstaat' voor Omroep ZWART maken, maar misschien moet je dan niet zo janken als mensen de NOS niet objectief vinden
Veel te lange kop en veel te lang topic maar dit is wel een beetje hoe het is hè
RAMP. NOS kan door bezuinigingen niet meer met 100+ man op snoepreis naar Olympische Spelen
NOS verslaggevers 1994 - herken ze allemaal (antwoorden na de klik)
HOERA HOERA NOS Journaal 70 jaar
NOS Journaal kijkers op puntje van stoel
TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach
WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?
Bassiehof – Mona Keijzer is voor de NPO en fanboys perfecte stok om de hond mee te slaan
En daarom rinkelt de ophefkassa zo hard
KIJKEN. Het BESTE FILMPJE van de dag
Schitterende Nieuwsuur-repo over uw nieuwe buren