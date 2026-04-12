LOL. NOS volgens hoofdredacteur Giselle van Cann niet te links: 'Sommigen vinden ons te rechts'

'Sommigen vinden friet lekker, anderen vinden friet vies'

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Ontzettend grappig interview dit weekeinde in de pampieren T. (vandaag pas online verschenen, red.) met Giselle van Cann, hoofdredacteur van de NOS. De staatsomroep, die van Twitter afging omdat daar 'de negativiteit te groot is' (dat heb je niet op TikTok), die de ene presentator uitleent aan Omroep Zwart om uit te leggen dat Nederland een Roofstaat is en de andere aan Oxfam Novib, die na een maand ellende in Israël zichzelf toch het zieligst vond en die nog steeds niet is uitgepraat over een tweetje van Mona Keijzer, is volgens Van Cann niet te links, want er zijn ook mensen die de NOS te rechts vinden. Ja Giselle, er zijn ook mensen die Gordon juist te bescheiden vinden, mensen die denken dat je huidkanker krijgt van zonnebrandcrème of mensen die ervan overtuigd zijn dat Robin van Persie de juiste trainer is voor Feyenoord. Gekken heb je altijd. Maar waarom moet er nou juist eentje de baas zijn van het journaal.

Kerncitaat: 'Ik heb geen idee'

De NOS doet het 'heel prima', aldus de NOS

Dit gelooft precies helemaal niemand

Tags: giselle van cann, kritiek, nos
@Ronaldo | 12-04-26 | 16:15 | 212 reacties

