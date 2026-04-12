Het duurde 21 uur, maar dan heb je ook niks. Na een hele nacht dooronderhandelen in Pakistan is JD Vance (zie persco hierboven) weer onderweg naar de VS, zonder een deal in zijn zak. "We've made very clear what our red lines are, things we are willing to accomodate them on, and what things we are not willing to accomodate them on, and we've made that as clear as we possibly could, and they've chosen not to accept our terms." Klinkt nog niet helemaal hetzelfde als een beschaving die vanavond compleet zal sterven, maar ook niet als Allah be praise be to Allah werelvrede. Ondertussen heeft Israël kennelijk nergens iets mee te maken en blijft het Libanon bestoken met aanvallen, en Iran en Turkije met snedige tweets, terwijl Netanyahu het volk uitlegde dat de campagne tegen Iran nog niet voorbij is. We gaan weer live.

Update 08:39 - Iraanse staatsmedia delen prachtig AI-beeld van het onderhandelteam met hun overleden broeders; ondertussen is ook Charles Groenhuijsen, bekend van het intrappen van open deuren, vroeg wakker om wat open deuren in te trappen.

Update 09:50 - Iran heeft niet helemaal scherp wanneer ze het internet weer aansluiten, dat wil zeggen, geen plannen om dat te doen. Helder. Ligt er inmiddels overigens 44 dagen uit.

Update 10:35 - Nummer twee van het Iraanse ministerie van Olie: 'Beschadigde raffinaderijen zijn met vier tot acht weken weer op 70%-80% van de oorspronkelijke capaciteit.'

Update 11:25 - Overigens evalueren Spartacus, Zorro en Schots, scheef in De GeenStijl Podcast deze week de oorlog tot dusver, hier te wc'eenden.

Update 11:37 - Beelden van de Straat van Hormuz, doet qua drukte een beetje denken aan het straatbeeld tijdens de eerste corona-lockdown ooit.

Update 11:41 - Huishoudelijke mededelingen IDF: 'bommenfabriek' ontmanteld in Tulkarem (West Bank), raketinstallatie die in Zuid-Libanon klaarstond om richting Israël te vuren eveneens kaltgestellt.