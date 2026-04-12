Het lijkt erop dat de wapenstilstand in de Iran-oorlog, de oorlog die volgens Trump geen oorlog is, nog altijd standhoudt, hoewel er na 21 uur onderhandelen van een deal in ieder geval geen sprake is. (LIVEBLOG IRAN HIER) Volgens sommigen zoekt Trump al een tijdje naar een uitweg, maar we hebben eigenlijk allemaal geen idee wat hij wil of gaat doen en wat het Midden-Oosten na dit dode punt te wachten staat. Dat we geen idee hebben hield ons niet tegen om afgelopen vrijdag op GSHQ de balans op te maken. Is dit wat het is en zo ja, heeft Trump dan verloren? (Zoals u las op GeenStijl: Niet per se.) Is regime change binnen handbereik, en zo ja hoe? Ook vraagt specifiek Spartacus zich af: Moet de Iraanse diaspora zich in de strijd gaan mengen? Wordt Iran echt het nieuwe Europa en komt het ooit weer goed met Ajax? Het leidde allemaal tot gedreven discussies, maar eindigde toch met tongen. Een meer dan waardige aflevering van de GeenStijl Podcast dus.