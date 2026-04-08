Niets van wat #Trump oorspronkelijk wilde heeft hij bereikt: 1. Regime change: integendeel. 2. Einde ontwikkeling atoombom: ook al niet. 3. Spontane opstand van het Iraanse volk - ‘take over your government’: Iraniers kijken wel link uit. 4. Straat van Hormuz open: ja, maar die… pic.twitter.com/1erlQQlDri

Dat moslims en overige third worldists deze wapenstilstand van twee weken als overwinning vieren, soit. Maar dat ook de intellectuele voorhoede van de gegoede Randstedelijke middenstand zich verkneukelt om een vermeende nederlaag voor Trump, wijst op een civilizationele geestesziekte: ze zien Trump liever falen dan dat ze het Iraanse regime zien vallen. En kom niet aanzetten met 'we willen wel dat het regime verdwijnt, maar niet op deze manier', want er is maar één manier en dat is doortastend, doelmatig geweld, wat ontoevallig exact is wat Europeanen spiritueel, materieel en krijgskundig verleerd zijn.

Maar dan zuigen ze die hele nederlaag ook nog eens uit de duim, want dit is de werkelijke tussenstand:

- Ayatollah Ali Khamanei op dag 1 verneveld en z'n opvolger namelijk het kadaver van Mojtaba Khamenei met een been is nog nooit levend gezien of gehoord, behalve in AI-video's.

- Meerdere, gehele IRGC-commandoketens inclusief opperbevelhebbers en opvolgers gedood, zie onderstaande afbeelding.

- Nagenoeg de hele Iraanse marine ligt op de bodem van de Perzische Golf.

- Nagenoeg de hele Iraanse luchtmacht is (op de grond al) vernietigd.

- Nagenoeg alle luchtverdediging is vernietigd of ineffectief, en zelfs al er één keer een F-15E crew MIDDEN IN IRAN neergaat, lukt Amerika het hen veilig te stellen.

- Talloze Basij-commandocentra en barakken zijn vernietigd, en schattingen staan rond de 5.000 gedode en 21.000 gewonden 'veiligheidstroepen'.

- De meeste petrochemische raffinaderijen (grote regime-inkomstenbron) zijn vernietigd.

- Alle treinroutes in- en uit Teheran zijn vernietigd.

- En dit alles tegen de prijs van 0 (!) neergeschoten Israëlische vliegtuigen, de verdrietige dood van een 6-koppige Amerikaanse tanker crew na een luchtbotsing en 7 andere Amerikaanse militairen op basissen in de regio.

Ten tweede lijken Euroslaves dit in hun verheuging te ontgaan: niet Trump, maar Iran knipperde tijdens deze blufpoker hè. Iran werd bedreigd "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again" (wat dat ook moge betekenen), en JD Vance suggereerde dat Trump hierbij wapens in zou zetten die nog niet eerder gebruikt waren (wat dat ook moge betekenen). En op het laatste moment ging Iran ineens akkoord met hetzelfde 15-puntenplan dat ze de weken ervoor consistent verworpen.

Ten derde: er is helemaal nog geen deal of vredesovereenkomst. Er is enkel een wapenstilstand van twee weken, waarover beide partijen hebben gezegd dat ze elkaar onderhandelingsvoorwaarden accepteren, wat nagenoeg niks zegt over een eventuele uitkomst.

Ten vierde: Trump heeft nu weer even twee weken controle over brandstofprijzen en marktpaniek, waarmee hij Iran de laatste escalatiemogelijkheid juist twee weken ontneemt, terwijl hij zijn eigen escalatiemogelijkheid behoudt. Hij zei immers niet voor niets tegen Sky News: ""Trump says the Iran negotiations/ceasefire “is good,” but if it isn't, the US will go back to war,"We go right back to it, very easily.""

Ten vijfde: over exact twee weken (precies tijdens een mogelijk einde van de wapenstilstand) komt het derde vliegdekschip plus entourage de USS George H.W. Bush Carrier Strike Group aan in het operationele gebied. Alle bovengenoemde schade aan het Iraanse regime werd veroorzaakt door 'slechts' twee Carrier Strike Groups en luchtmachtelementen die vanuit de regio of Engeland opstegen. Tenzij de USS George H.W. Bush de USS Gerald Ford vervangt, stijgt de vliegdek-capaciteit in de regio straks dus met 50%.

Ten zesde: de Iraanse bevolking van zo'n 90 miljoen, en specifiek de bevolking van Teheran van zo'n 9 miljoen heeft de gehele oorlog nog niets gedaan, en is dus nog aan zet. Of, wanneer en hoe zoiets gebeurt weet natuurlijk niemand, maar de IRCG, inclusief de Basij-ordedienst was nog nooit eerder zo gedecimeerd en gefragmenteerd.