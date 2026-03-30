SAD. Nieuwsuur sloopt Nieuwsuurbot
Maar wie moet hier dan voortaan de beslist betrouwbare informatie van het Ministerie van Gezondheid van Hamas letterlijk overtikken?
De hoofdredactie van Nieuwsuur heeft besloten dat de Nieuwsuurbot stopt. Na enkele maanden gedoogbeleid zegt men dat “het bestaan van dit account niet langer rijmt met het NOS-besluit om van X te verdwijnen”. Wij blijven zelf wel op X. RIP botje, we hebben veel van je gehouden.— Nieuwsuurbot (@nieuwsuurbot) March 30, 2026
Nieuwsuur, het bekende tv-programma, is niet meer te vinden op X, voorheen Twitter. Ook niet met de Nieuwsuurbot, het account dat onlangs nog werd overladen met positieve feedback na een inhoudelijke discussie over een maatschappelijk beladen onderwerp, zeg maar waar Nieuwsuur, het bekende tv-programma, voor bedoeld is. Nieuwsuur, het bekende tv-programma, is nog wel te vinden op TikTok, waar de juichreacties na een terroristische aanslag je om de oren vliegen en je de ene Anorexiafuik na het andere cryptokonijnenhol wordt ingezogen terwijl de Chinese overheid aan de algoritmetouwtjes trekt. Maar ja, de NOS vindt X stom, en iedereen die daar kritiek op heeft valt onze rechtsstaat aan en kennelijk bukt de hoofdredactie van Nieuwsuur nu voor deze eenzijdige middelvinger naar de digitale deplorables. En dan gaan zitten zaniken dat de politiek de journalistiek niet meer serieus neemt. Hoe zou dat toch komen.
Reaguursels
Tuurlijk mag NOS-presentatrice Simone Weimans 'Simone en de Roofstaat' voor Omroep ZWART maken, maar misschien moet je dan niet zo janken als mensen de NOS niet objectief vinden
Veel te lange kop en veel te lang topic maar dit is wel een beetje hoe het is hè
RAMP. NOS kan door bezuinigingen niet meer met 100+ man op snoepreis naar Olympische Spelen
NOS verslaggevers 1994 - herken ze allemaal (antwoorden na de klik)
HOERA HOERA NOS Journaal 70 jaar
NOS Journaal kijkers op puntje van stoel
TikTok-account NOS (weg van Twitter) overspoeld door juichreacties na aanslag Bondi Beach
WAT!!??! NARE REACTIES???? OP INTERNET????!?!?
Bassiehof – Mona Keijzer is voor de NPO en fanboys perfecte stok om de hond mee te slaan
En daarom rinkelt de ophefkassa zo hard