Even voor de helderheid: iedereen die niet helemaal gek is weet al jarenlang dat Gerard Timmer de onjuiste man op de onjuiste plek is om de 'cultuurverandering' bij de NOS te leiden. Dat was zo toen vorig jaar interne mails over de puinzooi bij de duurste publieke mediaorganisatie van Nederland naar GeenStijl lekten, dat was zo toen duidelijk werd dat het onder zijn leiding een puinzooi was bij BNNVARA, dat was zo toen bleek dat passages in het rapport-Van Rijn op verzoek van Timmer waren aangepast, en dat is zo nu in de Volkskrant nog eens zwart op wit staat dat Gerard Timmer niet kan omgaan met slechte leidinggevenden (oftewel zo'n beetje iedereen die nu bij de NOS een leidinggevende functie heeft, zie: Van Cann, Giselle). En wat doe je dan als je als hoofd van een (in naam) journalistieke organisatie gevraagd wordt om in een interview antwoord te geven op hele logische vragen? Dan weiger je een dat interview en geef je alleen schriftelijk antwoord op vragen. Weet u wie dat ook altijd deed? Juist ja.

UPDATE: AAAAND HE'S GONE