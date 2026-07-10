Aflevering 3 alweer van onze nieuwe show die om de week verschijnt. De GeenStijl Premium Podcast: ongefilterde duiding bij de waan van de dag, waakzaam waar het moet, empathisch waar het kan. Eerste helft voor iedereen, tweede helft onderaan enkel voor GeenStijl Premium Leden - en dat is dus slechts 5 euro per maand .

We zijn GEK op vrouwen. Maar vrouwenstemrecht? Te vroeg om te zeggen, of te laat! Want op gezette tijden luidt de systeempers natuurlijk de noodklok om de 'Manosphere' en hoe misogyn en fascistisch De Jongens worden. Maar onderzoek toont aan dat juist vrouwen veel verder naar links schuiven, dan jongens naar rechts. En dat diezelfde vrouwen bovendien véél negatiever zijn over mannen, dan mannen over vrouwen. Dus, wie radicaliseert hier nou eigenlijk?

Verder! Wat we dus in de tweede helft bespreken - onderstaand dus alleen te zien voor Premium Leden: hier voor slechts 5 euro per maand.

Waarom kan Talitha zich nog altijd in de 7e versnelling boos maken om het coronabeleid van 6 jaar geleden, terwijl veel mensen die er destijds hetzelfde in stonden als zij, het inmiddels nog maar heel weinig kan schelen?

En waarom wordt Noorwegen wereldwijd geprezen om zijn viering van het koloniale Viking-verleden, met die (fantastische) Viking-teamfoto en Viking-roei, terwijl het destijds nou niet bepaald gegadigden voor de Nobelprijs voor de Vrede waren? En waarom mogen West-Europese landen dit dan niet, terwijl West-Europees kolonialisme in tegenstelling tot de Vikings niet bijna uitsluitend verminking, verkrachting, dood en verderf bracht?

Afijn, daar hebben we het dus eens goed over. En de tweede helft dus onderstaand te zien, uitsluitend voor GEENSTIJL PREMIUMS! Tot over twee weken makkers!

(Naschrift: eerste helft hier op SPOTIFY!)