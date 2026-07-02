Radicalisering van de elite. Hoogopgeleide Amsterdammer steeds vaker 'uiterst links'
Maar is het 'uiterst links', 'radicaal links' of 'extreem-links'?
GeenStijl wilde vandaag dolgraag een topic maken met input van vijf hoogleraren politicologie over de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen (pdf), maar ja, die hoogleraren waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers. Daarna wilden wij graag een discussie in een talkshow over over de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen, maar ja, de makers van die talkshow waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers. Toen wilden we een bureau inhuren om kinderen te beschermen tegen de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen, maar ja, de bazen van die bureaus waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers.
Dus we hebben goed nieuws voor u: dat hoogopgeleide Amsterdammers zichzelf steeds vaker uiterst links noemen, is helemaal geen probleem, het is ook niet waar, sterker nog het is juist goed, en als het al zo is, dan is er toch niks wat we er aan kunnen doen!
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