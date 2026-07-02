achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Radicalisering van de elite. Hoogopgeleide Amsterdammer steeds vaker 'uiterst links'

Maar is het 'uiterst links', 'radicaal links' of 'extreem-links'?

linkse gekkies in amsterdam

GeenStijl wilde vandaag dolgraag een topic maken met input van vijf hoogleraren politicologie over de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen (pdf), maar ja, die hoogleraren waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers. Daarna wilden wij graag een discussie in een talkshow over over de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen, maar ja, de makers van die talkshow waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers. Toen wilden we een bureau inhuren om kinderen te beschermen tegen de radicalisering van hoogopgeleide Amsterdammers, die zichzelf steeds vaker 'uiterst links' noemen, maar ja, de bazen van die bureaus waren zelf allemaal hoogopgeleide Amsterdammers.

Dus we hebben goed nieuws voor u: dat hoogopgeleide Amsterdammers zichzelf steeds vaker uiterst links noemen, is helemaal geen probleem, het is ook niet waar, sterker nog het is juist goed, en als het al zo is, dan is er toch niks wat we er aan kunnen doen!

Tags: radicalisering, links, amsterdam, elite
@Ronaldo | 02-07-26 | 09:36 | 138 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Moordverdachte Clen Verkleij

Kom we gaan lekker naar de SOCIALE SAUNA

Sfeerbeeld: over 5 jaar een sociale sauna in ieder buurthuis

@Zorro | 08-06-26 | 20:00 | 80 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.