Planvertrouwers opgelet. Genoeg spanning op deze WK-loze avond. We staan aan de vooravond van MISSCHIEN WEL de definitieve voortzetting van de oorlog in Iran. Het in Zwitserland getekende Memorandum of Understanding is waarschijnlijk dood en begraven, aldus Trump. Het geloof in het sprookje dat je met de terroristenbazen in Teheran wel even een capitulatiepapiertje kunt tekenen waarop staat dat iedereen voortaan lief voor elkaar is (en dat Iran 300 miljard dollar krijgt, enzovoort), lijkt bij de leider van het Vrije Westen te zijn verdwenen. Op het NAVO-feestje in Ankara noemde Trump de Iraanse leiders herhaaldelijk scum en hintte hij op nieuwe grootschalige aanvallen van de VS deze nacht. Tegelijkertijd uitte Trump z'n woede richting de "Islamic Republic of Japan", herhaalde hij zijn interesse in Groenland, deed hij een lekker dutje, leek hij Poetin en Zelensky weer eens door elkaar te halen EN zei de meneer president dat de oorlog JUIST NIET hervat wordt. Dus wie weet, wie weet wat er allemaal wel en niet gaat gebeuren. Of de nieuwe ronde er komt, hoe land die nieuwe ronde gaat duren en of er in die nieuwe ronde wel iets gewonnen gaat worden voor de VS, Israël, het Westen en MISSCHIEN ZELFS de Iraniërs. Wie weet...

UPDATE 22:03 - Het lijkt te zijn begonnen. Explosies gehoord in Sirik en Bandar Abbas.

UPDATE 22:12 - Barak Ravid meldt op basis van Amerikaanse regeringsbronnen: VS voert momenteel aanvallen uit op Iraanse militaire doelen in de Hormuz-regio.

UPDATE 22:18 - Ook knallen in havenstad Konarak en de regio Sistan en Beloetsjistan.

UPDATE 22:19 - 'US Official' meldt aan Barak Ravid dat de aanvallen grootschaliger zijn dan de eerdere tikjes die de VS uitdeelden. Doelwitten zijn Iraanse luchtverdediging, raketinstallaties en radarsystemen langs de kust. CENTCOM bevestigt de aanvallen.

UPDATE 22:25 - Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou inmiddels weer roepen dat Iran zal terugslaan.

UPDATE 22:35 - Nog altijd explosies te horen in Sirik, tot nu toe minstens 8 in Bandar Abbas (BEELD van de aftermath) en Chabahar (Sistan en Beloestjistan) zit zonder stroom.

UPDATE 22:38 - Ook BEELD van brand in Bushehr (zouden barakken van de Revolutionaire Garde zijn geweest) en BEELD van rookpluimen in haven Chabahar, die laatste zo te horen gefilmd door een minion.

UPDATE 22:53 - Ook het eiland Abu Musa, in de Perzische Golf, zou zijn getroffen. Ondertussen nieuw beeld van de zware bombardementen op Chabahar.

UPDATE 23:03 - Het gaat nog wel ff door, lijkt het... Kaartje van de doelwitten tot nu toe! Morgenvroeg waarschijnlijk een duidelijker beeld van de schade.