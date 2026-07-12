Voor de derde keer deze week heeft Amerika corrigerende tikken uitgedeeld aan Iran. Dit nadat de islamitische schurkenstaat een containerschip (varend onder Cypriotische vlag) heeft aangevallen in de Straat van Hormuz. Het schip, de M/V GFS Galaxy, zou een 'ongeoorloofde route' hebben gevaren. Het ding is dusdanig geraakt dat de bemanning het schip heeft moeten verlaten. Amerika viel daarop in Iran onder meer radarsystemen, opslagplaatsen voor raketten en drones en lanceersystemen aan. Last but not least: als reactie op de Amerikaanse aanvallen heeft Iran weer drones naar vrijwel alle landen in de regio gestuurd: Qatar, Bahrein, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Jordanië.

De Amerikanen wijzen na de aanvallen op de regels rond het staakt-het-vuren: "Iran was provided yet another opportunity to demonstrate adherence to the Memorandum of Understanding after being held accountable for earlier attacks on commercial vessels but has again failed." Alwéér de regels van de MoU niet nageleefd! De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth schrijft op Twitter: "Iran made a poor choice. Now they pay." Ondertussen heeft Iran de Straat van Hormuz maar weer eens gesloten voor verkeer en daarmee begint het potje pingpong wel echt doodvermoeiend te worden.

Amerika zegt dat Iran zich niet aan de regels houdt, Iran zegt dat Amerika niet aan de regels houdt, dan deelt Iran een tik uit, dan pakt Amerika Iran weer terug, dan stuurt Iran weer wat drones, dan roepen ze allemaal stoere dingen op sociale media, dan zeggen ze dat er bijna een deal is, dan begint het gezeik weer van voor af aan en alle mensen op de wereld zijn de dupe. Van de Iraniërs die niet geholpen worden om van hun stinkregime af te komen tot de Nederlanders die zich scheel betalen aan de pomp. Neem óf de diplomatieke route en probeer daadwerkelijk wat houdbare afspraken op papier te zetten óf ga bommen gooien om de Revolutionaire Garde af te slachten maar dit flauwe geëmmer schiet niet op. Later meer.

Update 07:12 - Het gaat nog steeds door trouwens: 'Multiple loud explosions reported in Bahrain'

Update 07:57 - Amerikaanse aanvallen op Iran gaan ook gewoon door. De Revolutionaire Garde claimt de Duqm-haven in Oman te hebben aangevallen en dat is een serieuze escalatie. De haven wordt intensief gebruikt door de Amerikaanse marine, onder meer voor vliegdekschepen

Update 08:05 - En in ander nieuws: de nieuwe opperleider houdt dinsdag een ceremonie voor z'n dooie pa, de oude opperleider. Of Mojtaba daadwerkelijk aanwezig zal zijn, of zijn gezicht laat zien, is natuurlijk maar de vraag. Het zou in ieder geval de eerste keer zijn sinds hij zwaargewond geraakt zou zijn bij de aanval waar z'n terrorvader om het leven kwam