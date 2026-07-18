Er was eens, lang geleden, in een land heel, heel ver weg een magisch goedje. Niet het toverdrankje van Asterix en Obelix, maar een poeder dat plantjes liet groeien als kool. Europeanen voeren naar Peru om vogelstront van de rotsen af te schrapen, Guano, een soort natuurlijk Pokon inclusief stikstof, fosfaat en kalium, puur voedsel voor flora.

Begin vorige eeuw vonden Fritz Haber en Carl Bosch een proces uit waar aardgas werd gebonden aan stikstof, de geboorte van kunstmest. De prijs van plantenvoedsel kelderde, het aanbod explodeerde, samen met grotere machines kwam er meer en goedkoper van het land. We stegen in een eeuw van 1 naar 8 miljard eters op deze aarde.

24,8% van de stikstof in kunstmest kwam in 2024 uit de golfstaten, 15,5% uit Rusland. Bij elkaar is de wereldwijde landbouw voor 40,3% afhankelijk van stikstof uit hopelozeconflictgebieden. De straat van Hormuz bleef dicht, bijna alle raffinaderijen van Rusland hebben kleine technische uitdagingen. Kunstmest, graan en rijst verdubbelden in prijs.

Het is tijd voor een nationaal noodplan, waar we stikstof niet meer zien als afvalstof, maar als grondstof voor het plantenleven, voor akkerbouw en voor ons voedsel in de supermarkt. Het is iets om te hamsteren en op een veilige plek op te slaan. (liever niet midden in een stadscentrum of zeehaven zoals tijdig en regelmatig gemeld).

We kunnen stikstof voor 77 tot 80% terugwinnen uit mest. Winstgevender dan geschetst in 2023. De boer hoeft niet te betalen voor de afvoer van mest, of de inkoop van kunstmest. Dat is inmiddels duurder, want aardgas is duurder. Transport is duurder. De besparingen van gerecyclede mest (renure) zijn beter dan eerder geschetst.