Het is bijna mei, en zoals iedereen weet herdenken we dan de oorlog vieren we dan de vrijheid laten een paar mensen hun sociale media dan een maandje links liggen. Enorm inspirerend, maar voor de echte voorhoede van de strijd is het natuurlijk niet genoeg. Zo is er iemand die Maarten Essenburg heet (gelooft dat co-creatie dé oplossing is voor iedere uitdaging, ontwerpt en faciliteert trajecten die teams helpen groeien, echt een indrukwekkend persoon kortom), en die zit de hele dag nabij zijn kinderen op BlueSky te turen en die kinderen vinden dat niet leuk en wat denk je dat Maarten doet: die laat het er niet bij zitten. Dus die gaat in mei niet alleen van de socials af, maar legt zijn smartphone de volledige vier weken in een kluisje. Een soort hongerstaking, maar dan zonder honger, heel knap. Meer dan terecht jubelportret van de goede man in Trouw, dat ontsproten is uit het verzet en gelukkig dicht bij zijn wortels blijft.