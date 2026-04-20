achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Inspirerend. Moderne verzetsstrijder en mensenrechtenactivist gaat vier weken zonder iPhone

Hannie Schaft, Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Harriet Tubman, Anton de Kom, Harvey Milk, Ruth Bader Ginsburg, Maarten Essenburg

Het is bijna mei, en zoals iedereen weet herdenken we dan de oorlog vieren we dan de vrijheid laten een paar mensen hun sociale media dan een maandje links liggen. Enorm inspirerend, maar voor de echte voorhoede van de strijd is het natuurlijk niet genoeg. Zo is er iemand die Maarten Essenburg heet (gelooft dat co-creatie dé oplossing is voor iedere uitdaging, ontwerpt en faciliteert trajecten die teams helpen groeien, echt een indrukwekkend persoon kortom), en die zit de hele dag nabij zijn kinderen op BlueSky te turen en die kinderen vinden dat niet leuk en wat denk je dat Maarten doet: die laat het er niet bij zitten. Dus die gaat in mei niet alleen van de socials af, maar legt zijn smartphone de volledige vier weken in een kluisje. Een soort hongerstaking, maar dan zonder honger, heel knap. Meer dan terecht jubelportret van de goede man in Trouw, dat ontsproten is uit het verzet en gelukkig dicht bij zijn wortels blijft.

Sans ironie

Tags: fietsen in de lucht, iphone, verzet
@Schots, scheef | 20-04-26 | 11:30 | 61 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Vreedzaam Verzet in het StamCafé

Van een stukje heiligschennis is nog nooit iemand doodgegaan

@Dorbeck | 02-10-25 | 22:02 | 447 reacties

Wij wilden Amerika boycotten maar nu boycot Amerika: ONS

En daardoor ligt de hotelbranche (en het hele land) op haar gat

@Dorbeck | 09-06-25 | 15:44 | 265 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.