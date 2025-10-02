achtergrond

Vreedzaam Verzet in het StamCafé

Van een stukje heiligschennis is nog nooit iemand doodgegaan

Gefeliciteerd met De Dag van het Vreedzaam Verzet voor wie het viert en ook voor wie houdt van Vreedzaam Verzet maar deze dag niet viert omdat die doorgaans ongezien of helemaal niet aan het geestesoog voorbijtrekt. TOT VANAVOND want het is bij dezen gezien en niet onopgemerkt gebleven en ter ere van dit ondergeschoven kindje van de Internationale Dagen gaan wij ons eens even lekker vreedzaam verzetten. Hoe we dat doen? Niet door van die geldverslindende hongerstakingen zoals de twee grote G's Gandhi en Greta dat deden, nee, wij verzetten ons door de woorden "Wij verzetten ons tegen..." in dit topic neer te tikken en op de puntjes telkens iets anders waar we ons vreedzaam tegen verzetten in te vullen. Kind kan de was doen - het is bijna net zo makkelijk als antwoord geven op vragen van de Volkskrant. Gaan we:

Wij verzetten ons tegen het gemis van Jack van Gelder als vast, rond en kaal ijkpunt der politieke sturing, duiding en lering op de zondagavonden met Hélène. We doen niet aan complotten, maar het is wel verdacht en toevallig dat de reden voor zijn afwezigheid luidt: Corona.

Wij verzetten ons tegen Trump en Hitler en Boekestijn en De Wijk

Wij verzetten ons tegen de Nederlandse rechter die META dwingt tot het geven van een algoritmevrije optie op de kanalen waardoor sommige mensen straks niet meer snel, makkelijk en veilig van reels waarop vallende mensen te zien zijn naar reels met Nazi-memes en rassentheorieën of Goodfellasfragmenten worden geleid. Zonde!

Wij verzetten ons tegen de Samsung Ring die je vingers neemt terwijl die je juist handvatten behoort te geven. Enige waar dat ding goed voor is: cadeautje voor je aartsvijand en zeggen dat ie hem ergens anders om moet doen. Maar bent u ooit in de situatie gekomen dat u uw aartsvijand een cockring cadeau kan doen? Wij ook niet, en anders zullen we ons daar wel tegen verzetten.

Wij verzetten ons tegen al het onrecht op de hele wereld - zo dat is: eruit.

Wij verzetten ons tegen moties. Alle moties. En gaan over tot de orde van het StamCafé.

Wij verzetten ons tot slot tegen een dichte tap. Lossen we op door deze geweldloos en vreedzaam te openen voor een donderdags pilsje. MUZIEK hieronder en L'chaim!

Don McLean 80 geworden en Sting 74(!)

Ook de geboortedag van Harry Belafonte van dat ene nummer

O nee was dit nummer

Tags: StamCafé, vreedzaam, verzet
@Dorbeck | 02-10-25 | 22:02

