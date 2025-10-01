Deze kop klinkt misschien een beetje raar, maar het is echt heel goed dat het CDA tegen de motie van de leden Ellian en Bikker over uitspreken dat Joodse studenten en medewerkers zich veilig moeten voelen op hogescholen en universiteiten heeft gestemd. Het is namelijk een motie van niks. De motie bevat geen enkele inhoud behalve het uitspreken dat Joodse studenten en medewerkers zich veilig moeten voelen op hogescholen en universiteiten. Daar is iedereen het mee eens, van SGP tot DENK, van VVD tot Partij voor de Dieren en van FVD tot de ChristenUnie. Ook het CDA vindt natuurlijk dat Joodse studenten en medewerkers zich veilig moeten voelen op hogescholen en universiteiten.

Maar! Het CDA heeft als enige tégen de motie gestemd. Dat heeft het CDA gedaan omdat die partij helemaal gek wordt van moties waar verder niemand iets mee opschiet en die alleen maar bedoeld lijken om op sociale media verontwaardiging op te wekken. Dit standpunt heeft het CDA begin dit jaar uitgebreid aangekondigd en gisteren tijdens de stemmingen heeft Derk Boswijk nog eens expliciet verklaard waarom het CDA tegen stemde. Aangezien alle andere partijen voor hebben gestemd, heeft dit geen enkel concreet gevolg, de Tweede Kamer heeft nu uitgesproken dat Joodse studenten en medewerkers zich veilig moeten voelen, maar Joodse studenten en medewerkers voelen zich ondertussen helemaal niet veilig.

En wat gebeurt er vervolgens? Een of andere CIDIoot (die de stemming zelf duidelijk niet heeft gevolgd en de stemverklaring van Boswijk miste) deelt de stemmingsuitslag zonder context, plaatst er even later een laffe update bij zonder het oorspronkelijke bericht aan te passen en allerlei schuimbekkende halfies (bonusdraadje hierrrr) worden piswoest op het CDA zonder zich af te vragen of het niet een beetje vergezocht is om aan te nemen dat een politieke partij in Nederland serieus van mening is dat Joodse studenten en medewerkers zich juist niet veilig moeten voelen op hogescholen en universiteiten, en dat die partij dan ook nog toevallig CDA is. Waarmee dus nog maar eens wordt aangetoond hoe zinloos, en in dit geval zelfs schadelijk, dergelijke moties zijn.

Misschien kan Mirjam Bikker morgen de hele dag met fractievoorzitters gaan bellen voor een gezamenlijke verklaring tegen spreekt-uit-moties, en dat het CDA dan niet wil tekenen omdat de ophitsers van de ChristenUnie ook onder die verklaring staan. Alles beter dan het meedoen aan dit soort onzin. Enfin.

GeenStijl,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat geen enkele Joodse student of medewerker iets opschiet met de nu aangenomen motie van Mirjam Bikker en Ulysse Ellian,

Overwegende dat de motie alleen bereikt heeft dat allemaal sukkels nu boos zijn op het CDA,

Constaterende dat dit precies is waarom het CDA tegen dit soort moties stemt,

Spreekt uit dat het uitstekend is dat het CDA zijn rug recht hield,

En gaat over tot de orde van de dag (andere partijen afzeiken vanwege andere moties).