Ja ho even Antifa is niet na één motie officieel een terroristische organisatie in Nederland

Toen niet, nu niet, nooit meer antifascisme!

Ja ho even

Ja ho even

Okee iedereen even drie keer ademhalen nu, maar gisteravond tijdens de APB is Antifa niet opeens met een pennestreek verboden en bestempeld als terroristische organisatie. Wat er gisteravond wel is gebeurd, is dat er een motie van FvD (mede ondertekend door PVV en BBB) is aangenomen die de regering verzoekt Antifa in Nederland als terroristische organisatie aan te merken. Niet zo gek trouwens dat FvD die motie heeft ingediend, aangezien Thierry Baudet twee jaar geleden met een bierflesje op zijn hoofd werd geslagen door een Antifa'er en een Antifa-demonstrante is veroordeeld vanwege een liedje over de toenmalige FvD-leider

Maar! De regering heeft er helemaal geen zin in om Antifa in Nederland als terroristische organisatie aan te merken. Dick Schoof zei namelijk (zie video hieronder) in het debat over de motie dat hij die ontraadde: "Is aan de rechter. Een toevoeging aan EU- of VN-sanctielijsten vergt een zorgvuldig proces." En staatsrechtelijk is het zo dat een kabinet een aangenomen motie gewoon naast zich neer kan leggen, zonder dat dat enige consequentie heeft (zie bijvoorbeeld de aangenomen motie om de ANBI-status van XR in te trekken). Nu hebben de twee partijen in de coalitie toevallig allebei vóór de motie gestemd, dus het zou best kunnen dat het kabinet alsnog gaat kijken of en hoe het mogelijk is om Antifa wel op die lijst te krijgen, maar dat gaat dus echt wel wat langer duren dan even op een avondje vóór een motie stemmen. 

Er staan dus wetten in de weg, en dan zijn er ook nog praktische bezwaren. Want zoals Ome Carel in de T. zegt: "Het is geen club met een bestuur en reglementen. Het zijn losse elementen. Niet zoiets als Samidoun, een pro-Palestijnse organisatie die in veel landen verboden is. Dus kun je dat verbieden? Lijkt me lastig, want je weet niet wát je moet verbieden." Dus hee. U kunt de slingers weer in de kast leggen cq uw inderhaast opgezette verzetsgroep tegen de Fascistische Heilstaat Nederland (leuke naamsuggestie: De Échte Antifa, red.) weer ontbinden. Antifa is in Nederland (nog) niet aangemerkt als terroristische organisatie.

Schoof: 'Dit gaan we niet doen'

@Ronaldo | 19-09-25 | 09:31 | 298 reacties

