Goedemorgen en welkom in het Land van Wilders, dat kennelijk toch ook nog steeds een beetje het Land van Rutte is. Gistermiddag zette Dilan Yesilgöz de boel in Den Haag een soort van in de fik door een motie in te dienen waarin het kabinet werd opgeroepen "pas op de plaats" te maken met de Dwangwet, toen hield ze de motie aan omdat er nog een reactie van het kabinet moest komen, en gisteravond kwam die reactie er (u leest het hier allemaal terug). Korte samenvatting: Rutte zegt nee. Dat betekent dus dat minister Dilan Yesilgöz in een kabinet zit dat een motie van fractievoorzitter Dilan Yesilgöz heeft ontraden, onder leiding van een lid (M. Rutte) van de partij van partijleider Dilan Yesilgöz. Het is maar goed dat Dilan Yesilgöz al geen geloofwaardigheid meer had, anders was ze die nu kwijt. Was er nou maar ergens een Grondwet-expert die ons kon uitleggen Hoe Dit Nu Verder Moet. We houden u op de hoogte.