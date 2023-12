Er is helemaal niks aan het handje in het kabinet van Mark Rutte! Dat hij een motie van zijn eigen partijleider heeft ontraden is volkomen normaal! Dat coalitiepartij ChristenUnie in het demissionaire kabinet de motie nu al in stemming wil brengen is gewoon hoe dat altijd gaat! Dat Don Ceder vindt dat de VVD maar uit het kabinet moet stappen is ook gewoon hoe je in een formatiefase met elkaar communiceert! Dat Dilan Yesilgöz niet vooruit wil lopen op wat er gebeurt als een kabinet waar zij zelf in zit een motie die zij zelf heeft ingediend naast zich neerlegt is helemaal volgens de regelen der kunst! Dat Pieter Omtzigt ondertussen nog niet weet wat zijn fractie gaat stemmen over een motie die hij zelf heeft ondertekend is gewoon normale donderdagse kost! Luistert u nou eens naar ons. ER IS ECHT NIKS AAN HET HANDJE HOOR.