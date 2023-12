Een hele generatie is opgegroeid in het waanidee dat alleen maar vrouwen een vergadering kunnen leiden. Met Gerdi Verbeet, Anouchka van Miltenburg, Khadija Arib en Vera Bergkamp zijn 17 jaar verstreken sinds Frans Weisglas zijn hamer neerlegde. Belangrijke dag voor de mannenbeweging derhalve, vandaag wordt het matriarchaat dan eindelijk gebroken. Het gaat tussen Martin Bosma en Tom van der Lee en aan het einde van de dag weten we wie de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer wordt. De kansen zijn fifty/fifty (wat doen ze bij VVD en NSC?), de stemming(en) geheim en de keuze een vrije kwestie dus dat wordt spannend. Eén ding is zeker: het glazen plafond gaat vandaag aan gruzelementen.

Update 11:56 - Resumeren we even tot nu toe: PVV wil Bosma, VOLT niet, kersverse DENK'er Doğukan Ergin vindt Bosma leuke vent maar nee. Neemt in zijn overwegingen mee of Van der Lee een uitspraak als From the river zal toestaan. Bij de VVD hopen ze vooral dat de nieuwe voorzitter stopt met stevig Twitteren. Joost Sneller (D66) ziet Bosma niet zitten. Is de enige tot nu toe die de Oxfam-affaire van Van der Lee ter sprake brengt en vraagt zich af wat de PvdAGroenLinkser daarvan heeft geleerd.

Update 12:14 - Joost Eerdmans (JA21) wil af van het 'Via de voorzitter'-spreken: "Maakt debatten doodsaai." Wil ook weten wat de nieuwe voorzitter gaat doen met middelvingers zoals die van Sylvana Simons. De Fortuynist wil naast de getrokken lessen van de Oxfam-affaire ook weten hoe het nou precies zit met de daderkennis van Van der Lee op de avond van de moord op Pim Fortuyn.

Update 12: 29 - Nicolien van Vroonhoven (NSC) gaat helemaal Omtzigt en wil weten of de nieuwe voorzitter alle documenten over de Khadija Arib-affaire vrij wil geven. Volgens haar heeft het vorige presidium - waar Bosma en Van der Lee onderdeel van uitmaakten - Arib onnodig geschaad.

Update 12:55 - Ook Chris Stoffer wil weten wat de nieuwe voorzitter met de From the river-uitspraak gaat doen (in tegenstelling tot de DENK'er vanmorgen spreekt de SGP'er 'm ook daadwerkelijk uit). BBB-voorvrouw Caroline van der Plas heeft waarderende woorden voor Vera Bergkamp en voor tijdelijk voorzitter Roelien Kamminga.

Update 13:19 - CDA'er Harmen Krul beklaagt zich over het Twittergedrag van Martin Bosma. Opmerkelijk omdat zijn eigen fractievoorzitter samen met Derk Boswijk Pieter Omtzigt vernederde op Twitter.