Ten eerste natuurlijk: heel vermakelijk dat mensen uit deze hoek nu voor de vorm nog even doen alsof zo'n Februaristaking voor hen niet volledig in het teken staat van "fReE pAleStiNE", en geen mogelijkheid onbenut zullen laten om te impliceren dat 'wat Hitler toen deed de joden nu zelf doen' [ja dat is dus niet zo].

Slutzky draagt 'het sjaaltje' immers al jaren braaf. Ewout schreef in november nog over de verstoring van de Kristallnachtherdenking door... "rechtse zionisten", pleit voor de vervlechting van klimaatactivisme en de Palestijnse zaak en zijn website noemde 7 oktober zelfs op 10 oktober nog "De ongekend succesvolle aanval van Hamas". Oh, en Sanne had in 2021 al "Free Palestine" als profielfoto.

Enfin u raadt het wel, maar het betoog klinkt als volgt:

"Maar wat betekent herdenken als we weigeren de lessen van dit verzet te vertalen naar het heden? Dat is een vraag die opkomt nu PVV’er Martin Bosma, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Tweede Kamer, door het organiserende comité als vip is uitgenodigd. Zijn partij staat voor alles waar de stakers tegen in het geweer kwamen. De PVV roept op tot de deportatie van Marokkaanse Nederlanders, het sluiten van de grenzen en wil de gerechtelijke macht aan banden leggen.

(...) Als we iets kunnen leren van de verschrikking van de Holocaust is dat deze niet uit de lucht kwam vallen. Allemaal kleine stapjes samen leidden tot de industriële uitroeiing van onder andere Joden, lhbtq’s en delen van links."

Kleine correctie: Marokkaanse Nederlanders met een strafblad*.

Maar goed, als we IETS KUNNEN LEREN VAN DE VERSCHRIKKING VAN DE HOLOCAUST. Dan is het natuurlijk wel dat als """anti-fascisten""" nu pleiten voor het van de Februaristaking uitsluiten van een van de grootste voorvechters van joodse Nederlanders, de kanarie steeds dieper moet ademen.