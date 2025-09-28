Kaartje. Via Maurice de Hond & Dennis Brouwer. Dit zijn wij, of u dat nu leuk vindt of niet. Rood en Groen willen niet met Lichtblauw, en Donkerblauw is gedecimeerd tot 4 stinkende villagemeenten. Rood schreeuwt: "wij zijn de sociale meerderheid!" Maar dat is gelul van een dronken oom aardbei. De sociale meerderheid is blauw, behalve bij de ambtenarij, media, politie, justitie en de RvS. En niemand weet hoe het verder moet na 29 oktober wegens PoLaRiSaTiE, en om Blauw nu de asociale meerderheid te noemen is ook weer wat gortig. En met nog 1 maand te gaan tot de verkiezingen neemt die polarisatie alleen maar toe. Maurice de Hond:

67% vindt dat de politiek tijdens het debat juist olie op het vuur heeft gegooid

60% vindt dat door geen harde maatregelen te nemen tegen migratie de incidenten alleen maar verder zullen toenemen

Incidenten. Oei.

Je zult maar burgemeester zijn van een gemeente waar komende weken een AZC wordt geopend. Want het COA wacht op niemand iedereen.

Morgen weer asielinstroomcijfers. Week 39, na het record van Week 38

Je zult maar Tweede Kamer-lid zijn en verantwoordelijk voor de polarisatie én de asielinstroom.

Iemand nog een burgemeesters-post?

Oant moarn.