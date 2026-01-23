Zo en dan schakelen we nu LIVE over naar de Iraanse ambassade in Den Haag, bekend van internet, die er ongeveer net zo uit ziet (nou ja niet helemaal) als op deze foto van anderhalve week geleden omdat een door Amnesty International geplande demonstratie tegen de smerige slachters van de islamitische republiek DOOR DE GEMEENTE DEN HAAG IS VERBODEN. "De gemeente bood een andere locatie aan voor de demonstratie. Die was echter niet binnen gezichts- en geluidsafstand van de Iraanse ambassade en daarmee geen daadwerkelijk alternatief." Tja het personeel van de ambassade moet natuurlijk geen last van die protesten hebben, anders kan het niet lekker meewerken aan het vermoorden van duizenden dissidenten. Beste Iraanse demonstranten, burgemeester Jan van Zanen staat achter u. Vierduizend kilometer achter u.

ONDERTUSSEN IN IRAN: Matige berichten

UPDATE VIA BOBHGL: "Er was veel politie in de omgeving van de ambassade van Iran. Het aantal demonstranten op het veldje ingesloten door de Duinweg en Hogeweg was op 1 hand te tellen. Bij BuZu stonden enkele tientallen demonstranten tegen het Iraanse regime."