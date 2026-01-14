achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Iraanse ambassade gestenigd, 4 steenwerpers opgepakt

Ambassade leeft nog

Ojee, Iraanse toestanden op eigen bodem, meer specifiek de Haagse bodem, waar dinsdagavond een groepje steenwerpers de diplomatieke onschendbaarheid van de Iraanse ambassade wilde testen door die naar goed Iraans gebruikt te stenigen. Ook probeerde de groep (het is niet bekend wie het zijn) over het hek te klimmen en vermoedelijk niet voor een praatje over Perzische thee met het ambassadepersoneel, maar om nog veel meer schade aan te richten. In tegenstelling tot in Iran raakte niemand gewond bij de (poging tot) bestorming, want de politie was snel ter plaatse en wist de vier steenwerpers op te pakken voordat zij het hek over waren. Of de ambassadeur al terug was van zijn afranseling door minister Van Weel is niet bekend - zat-ie mogelijk voor de tweede keer die dag in doodsangst! De vier verdachten van de poging tot omverwerpen van het ambassade-regime krijgen voorts een eerlijk proces en horen dan snel welke taakstraf passend is, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat.

Eerder in Londen een vlagverwisseling door een demonstrant

Tags: iraanse ambassade, iran, stenen
@Dorbeck | 14-01-26 | 10:00 | 115 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Nog steeds geen Rode Lijn voor Iran

Het is dan ook geen verkiezingstijd, en alle natuurwijnidealisten uit Amsterdam-Noord zijn doodop van het protesteren tegen Israël

@Mosterd | 14-01-26 | 13:00 | 40 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.