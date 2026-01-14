Ojee, Iraanse toestanden op eigen bodem, meer specifiek de Haagse bodem, waar dinsdagavond een groepje steenwerpers de diplomatieke onschendbaarheid van de Iraanse ambassade wilde testen door die naar goed Iraans gebruikt te stenigen. Ook probeerde de groep (het is niet bekend wie het zijn) over het hek te klimmen en vermoedelijk niet voor een praatje over Perzische thee met het ambassadepersoneel, maar om nog veel meer schade aan te richten. In tegenstelling tot in Iran raakte niemand gewond bij de (poging tot) bestorming, want de politie was snel ter plaatse en wist de vier steenwerpers op te pakken voordat zij het hek over waren. Of de ambassadeur al terug was van zijn afranseling door minister Van Weel is niet bekend - zat-ie mogelijk voor de tweede keer die dag in doodsangst! De vier verdachten van de poging tot omverwerpen van het ambassade-regime krijgen voorts een eerlijk proces en horen dan snel welke taakstraf passend is, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat.