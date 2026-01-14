LIVEBLOG IRAN. 'Inmiddels mogelijk 20.000 doden gevallen', Trump twijfelt over aanval, Starlink verbinding gratis
Wachten op Trumps hulp
Gisteren was het geverifieerde dodental nog 648 en lagen de onbevestigde aantallen zo rond de 6000. Vandaag spreken de mensenrechtenorganisaties van minimaal 2571 doden. Maar bronnen uit Iran melden CBS News dat 12.000 doden dichter in de buurt van de waarheid ligt, en dat het er mogelijk al wel 20.000 zijn - een stad als Vianen. Nu heeft Trump tot nu toe veel geblaft maar zeker nog niet gebeten. En nu lijkt de twijfel zelfs te zijn toegeslagen bij de leider van de Make Iran Great Again-campagne. Hij zou er volgens de Washington Post minder enthousiast over zijn dan over de bombardementen op de nucleaire faciliteiten van juni vorig jaar. En dan heb je nog JD Vance die een interventie helemaal uit zijn hoofd probeert te praten door de verschillende argumenten tégen te noemen. Natuurlijk, financiële sancties doen wel iets, maar geen Iraanse diplomaten ontvangen is dan weer drie keer niets.
Ondertussen zitten de Iraniërs nog steeds in de donkere islamitische hel, waar internet al meer dan 132 uur verboten is. Gelukkig breekt er wat licht door de donkere wolken want Elon Musks Starlink is niet alleen actief, Musk heeft bovendien besloten dat het GRATIS te gebruiken is. Wat je noemt hulp, die niet meer onderweg is maar alreeds gearriveerd. Welke 'hulp die onderweg is' Trump nou bedoelt blijft nog even de vraag. Tot die hulp is aangekomen en tot we weten wat die inhoudt zal het voor de bevolking moeilijk zijn het islamitische regime op eigen kracht omver te werpen. De dappere Iraniërs zetten hun strijd voor de vrijheid niettemin onverminderd voort.
Update 09:01 - Het islamitische regime maakt zich alvast klaar voor 'snelle processen en executies' want dat doet een islamitisch regime nu eenmaal als je demonstreert tegen een islamitisch regime. De 26-jarige Erfan Soltani zal naar alle waarschijnlijkheid vandaag worden geëxecuteerd.
Update 11:37 - Een deel van het personeel van de Amerikaanse luchtmachtbasis Qatar is opgedragen te vertrekken. In juni vuurde Iran nog raketten af op die basis als vergelding op de Amerikaanse aanval op nucleaire faciliteiten in Iran
Update 11:58 - Israëls Air Force One (de WING OF ZION) is vertrokken uit Israël. De vorige keer betekende dat: onheil
Update 13:02 - Luchtafweer Israël op high alert gezet. Hoe zeggen ze dat ook alweer als er een Elfstedentocht komt
Amerikanen moeten Iran subiet verlaten
Iran: U.S. citizens should leave Iran now. Consider departing by land to Türkiye or Armenia, if safe to do so. Protests across Iran continue to escalate. Increased security measures, road closures, public transportation disruptions, and internet blockages are ongoing. The… pic.twitter.com/w9suu499Ef— TravelGov (@TravelGov) January 13, 2026
Trump las gisteren zijn tweet voor bij Ford in Detroit
"TO ALL IRANIAN PATRIOTS — keep protesting, take over your institutions if possible, and save the names of the killers and the abusers... because they'll pay a very big price," says @POTUS.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 13, 2026
"All I say to them is, 'Help is on its way.'" pic.twitter.com/A1hX0AwE1N
Toch een aanval!
UPDATE: TJ Sabula, the worker who shouted at Trump, has been suspended - WaPo https://t.co/ToFiLcdUI4— BNO News (@BNONews) January 14, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nog steeds geen Rode Lijn voor Iran
Het is dan ook geen verkiezingstijd, en alle natuurwijnidealisten uit Amsterdam-Noord zijn doodop van het protesteren tegen Israël
OPINIE. Ehsan Jami steunt Trump in Iran: Wie vrede wil, moet bereid zijn macht te gebruiken
Hee kijk eens wie we daar hebben
Iran duiden met Maarten Keulemans, de Einstein van de Azijnbode
Soep van de Week in het StamCafé