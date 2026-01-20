achtergrond

Trump deelt slijm-sms'je Rutte en verbijsterd sms'je Macron, verschijnt morgen in Davos, zwaartepunt blijft Groenland

Heeft Trump Mark eerder geflikt dus hij wist dat het risico bestond

Au au au (u bent verplicht dit in Marks accent te lezen overigens)

Oh jongens. "What you accomplished in Syria today is incredible", terwijl er gisteren bijvoorbeeld nog vier vrouwelijke Koerdische strijders strandrechtelijk geëxecuteerd of op video onthoofd werden door het Syrische staatsleger in wording, dat uit IS-achtige soennieten in een nieuw uniform bestaat. Mark bedoelt hier overigens de Syrische eenwording (waarbij talloze IS-gevangenen uit Koerdische gevangenissen 'bevrijd' zijn) na Trumps steun aan president Al-Sharaa. Dan de volledige tendienststelling die volgt, afgesloten met "Can't wait to see you. Yours, Mark." Trump verschijnt morgen in Davos en zal onverminderd in blijven zetten op het verkrijgen van eigenaarsschap van Groenland. Want ondanks dat hij het eiland al mag fortificeren en mijnen wat hij wil, blijft zijn lijn: "Countries have to have ownership and you defend ownership, you don't defend leases. And we'll have to defend Greenland." Trump zit vandaag overigens exact 1 jaar in zijn ambt. Feestdag!(?).

Update 10:14 - Opmerkelijk: de Syrische overheid zegt 81 IS-gevangenen die ontsnapt zijn uit Koerdische gevangenissen opnieuw gevangen genomen te hebben.

Macron heeft geen begrip voor Groenland-ambitie

Dit gaat over Trumps vredesbestuur voor Gaza overigens

Tags: Rutte, Trump , SMSjes
@Spartacus | 20-01-26 | 08:19

