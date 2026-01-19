In navolging van de val van Aleppo lijkt nu het gehele Koerdische bewind over Noord-Oost Syrië ten einde. De regio valt vanaf nu onder Al-Sharaa's centrale overheid en zoals alle voorgaande keren blijft zo'n wisseling van de wacht zelden zonder horror, omdat Al-Sharaa's staatsleger nu eenmaal bestaat uit soennitische IS-achtige milities met een nieuw uniform, en die etnisch-tribale bloedvetes gaan diep, hoe graag Al-Sharaa het ook het liefst ordelijk zou zien verlopen.

Het blijft een wrang schouwspel, want deze Koerdische troepen hebben heel significant bijgedragen aan de Amerikaans-Europese oorlog tegen IS, en werden sindsdien door de Amerikanen gesteund. Maar nu bedankt Amerika de Koerden voor hun trouwe dienst, kiest de kant van Al-Sharaa's poging tot een verenigd Syrië, en zegt toe te zullen zien op een rechtvaardige integratie van Koerdisch Syrië. Als gevolg van deze inlijving worden natuurlijk talloze IS-gevangenen uit hun Koerdische gevangenissen bevrijd, voornamelijk in voormalig IS-bolwerk Raqqa.

Al-Sharaa zegt dat Koerdische rechten en Koerdisch onderwijs gewaarborgd zullen blijven, dat Koerden die hun staatsburgerschap in 1962 kwijtraakten dit terug zullen krijgen, en verklaart Koerdische nieuwjaarsdag Noroez (rond 21 maart) tot nationale feestdag. Ook stelt hij dat nationale leger- en politie-eenheden in Noord-Oost Syrië deels uit de plaatselijke (Koerdische) bevolking zal ronselen, om het vertrouwen in de centrale overheid te vergroten.

Begrijpelijkerwijs wachten niet alle Koerden de kans op zo'n gunstig verloop af, en vluchten. Meer beeld na de breek.

Naschrift 13:09 - Ook IS-gevangeniskamp onder Koerdisch bewind Al-Hol stroomt leeg, en daar zitten mogelijk nog een aantal """Nederlanders""". Ook lijken Koerdische troepen nog een achterhoedegevecht te voeren tegen de bevrijding van IS-gevangenis Al-Aqtan (door Syrische overheidstroepen).

Update 13:17 - In een persverklaring van de Koerdische strijdkrachten (SDF) valt te lezen dat ondanks de gisteren getekende wapenstilstand Syrische overheidstroepen op meerdere locaties alsnog een offensief hernieuwen.