Koerdisch bewind Noord-Oost Syrië na 10 jaar ten einde, nu onder Al-Sharaa's 'nationale overheid'
"Onze enige vrienden zijn de bergen" – Koerdisch gezegde
Syrian Government Forces captured two female Kurdish soldiers. The man filming says, “Mujahid, look at them. This is the best gift for you”, and then forces the woman to greet Mujahid. pic.twitter.com/nBiz3J6Lfp— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) January 19, 2026
In navolging van de val van Aleppo lijkt nu het gehele Koerdische bewind over Noord-Oost Syrië ten einde. De regio valt vanaf nu onder Al-Sharaa's centrale overheid en zoals alle voorgaande keren blijft zo'n wisseling van de wacht zelden zonder horror, omdat Al-Sharaa's staatsleger nu eenmaal bestaat uit soennitische IS-achtige milities met een nieuw uniform, en die etnisch-tribale bloedvetes gaan diep, hoe graag Al-Sharaa het ook het liefst ordelijk zou zien verlopen.
Het blijft een wrang schouwspel, want deze Koerdische troepen hebben heel significant bijgedragen aan de Amerikaans-Europese oorlog tegen IS, en werden sindsdien door de Amerikanen gesteund. Maar nu bedankt Amerika de Koerden voor hun trouwe dienst, kiest de kant van Al-Sharaa's poging tot een verenigd Syrië, en zegt toe te zullen zien op een rechtvaardige integratie van Koerdisch Syrië. Als gevolg van deze inlijving worden natuurlijk talloze IS-gevangenen uit hun Koerdische gevangenissen bevrijd, voornamelijk in voormalig IS-bolwerk Raqqa.
Al-Sharaa zegt dat Koerdische rechten en Koerdisch onderwijs gewaarborgd zullen blijven, dat Koerden die hun staatsburgerschap in 1962 kwijtraakten dit terug zullen krijgen, en verklaart Koerdische nieuwjaarsdag Noroez (rond 21 maart) tot nationale feestdag. Ook stelt hij dat nationale leger- en politie-eenheden in Noord-Oost Syrië deels uit de plaatselijke (Koerdische) bevolking zal ronselen, om het vertrouwen in de centrale overheid te vergroten.
Begrijpelijkerwijs wachten niet alle Koerden de kans op zo'n gunstig verloop af, en vluchten. Meer beeld na de breek.
Naschrift 13:09 - Ook IS-gevangeniskamp onder Koerdisch bewind Al-Hol stroomt leeg, en daar zitten mogelijk nog een aantal """Nederlanders""". Ook lijken Koerdische troepen nog een achterhoedegevecht te voeren tegen de bevrijding van IS-gevangenis Al-Aqtan (door Syrische overheidstroepen).
Update 13:17 - In een persverklaring van de Koerdische strijdkrachten (SDF) valt te lezen dat ondanks de gisteren getekende wapenstilstand Syrische overheidstroepen op meerdere locaties alsnog een offensief hernieuwen.
Zolang ik al journalist ben (1990) zie ik of met m'n eigen ogen of op tv beelden van vluchtende Koerden. Ik was in 1991 in N-Irak toen Koerden vluchtten voor Saddam. Daarna al die ellende in Syrie, Irak en Iran. En nu einde oefening voor SDF in Syrie. Rampspoed na rampspoed. https://t.co/dnUW6ezxbJ— Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) January 19, 2026
Syrian Government troops tear down a Women’s Protection Units (YPJ) (Kurdish women forces) statue in the NE of #Syria.— Joshua Landis (@joshua_landis) January 18, 2026
This is the end of the autonomous Kurdish led region in Syria, which has existed for a decade. The US withdrew its support from the SDF and Kurds. pic.twitter.com/GvzFitQwp5
Amerika's boodschap
The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026
Two great Syrian leaders, driven by the…
Talloze IS-gevangenen bevrijd
⚡Turkish-backed Syrian militias are releasing ISIS members from prisons in the city of Raqqa. pic.twitter.com/lJh4mOPGSp— Kurdistan ☀️ كوردستان (@Kurdistan_AR) January 18, 2026
Maar ook: Gazanen blij
Palestinians in Gaza celebrating the liberation of Raqqa and Deir Ezzor— نور (@nuruto_xo) January 18, 2026
Syria and Palestine will always be one 🇸🇾❤️🩹🇵🇸 pic.twitter.com/RNk3AnyTwp
