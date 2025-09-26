Druzen de nieuwe joden! Vindt Netanyahu overigens wel echt. Maar goed, onder het gewicht van de soennitische plaag zwicht theaterketen Zwolse Theaters, zelfs zonder dat de gemeente dezelfde signalen erkent of een annulering adviseert. Theaterdirecteur Arjan Duijn over het annuleren van de show van zangeres Mais Harb: "We hebben signalen gekregen dat de situatie onveilig kan worden. In overleg met de autoriteiten hebben we besloten het optreden te annuleren. We hebben dit nooit eerder meegemaakt en vinden het heel jammer. Want wij willen iedereen een plek op ons podium kunnen geven. Maar dat moet wel veilig kunnen en daar was twijfel over." Opmerkelijk detail, wat wel echt iets lijkt te zeggen over Zwolse Theaters: "Hoewel het Wijkcentrum SIO in Zwolle-Zuid soortgelijke berichten heeft ontvangen, gaat het geplande optreden van Mais Harb daar zaterdagmiddag wel door." Voor de duidelijkheid: die dreiging komt dus uit de Syrisch-soennitische hoek, en aangezien Syrië weer onder soennitisch bewind staat is het voor hen gewoon veilig terug te keren. Elke soennitische Syriër in Nederland verblijft hier nu onterecht, ze moeten kunnen gewoon terug. Ga je eigen cultuursector verzieken.