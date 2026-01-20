CHAOS. Turkse Koerden steken massaal over naar Syrië om broeders te helpen, "coalitie-straaljagers vallen Syrisch leger aan dat IS-gevangeniskamp Al-Hol wil ontzetten"
Onbevestigde beelden van vermeende Westerse coalitie-luchtaanval op Syrische staatstroepen die IS-kamp Al-Hol willen ontzetten
International coalition aircraft are striking Jolani-linked armed groups as they attempt to advance toward Al-Hol in the Hasakah countryside.— Rojava News Network (@Kurdistan_UN) January 20, 2026
Their target is reaching the town that hosts the ISIS camp, with the aim of freeing detained ISIS prisoners. pic.twitter.com/KU3mczqjdM
Het zit dus ongeveer als volgt: met Trumps steun en instemming werd het formele Koerdische bewind (Syrian Democratic Forces, SDF) over Noord-Oost Syrië beëindigd, en zou de regio formeel ingelijfd worden door Al-Sharaa's Syrische staatsleger in wording, dat zoals genoegzaam bekend bestaat uit IS-achtige soennieten onder een nieuwe staatsvlag. Dat lijkt tot nu toe hoofdzakelijk tot drie zaken te leiden: 1) soennitische staatstroepen 'ontzetten' IS-gevangenissen die voorheen onder Koerdisch bewind stonden, 2) de gebruikelijke etno-tribale bloedvetes krijgen uiting in executies en onthoofdingen (van vrouwen), en 3) Koerden uit voornamelijk Turkije maar ook breder Koerdistan steken massaal over naar Noord-Oost Syrië om hun broeders bij te staan in de vredesovereenkomst die toch weer ontaardde in een strijd tegen Al-Sharaa's soennitische staatstroepen. Noot: Al-Sharaa's soennitische eenwording wordt vergaand gesteund door Erdogan.
Het bovenstaande kamp Al-Hol is overigens eerder een bewaringskamp dan een echte gevangenis, dat vooral IS-vrouwen- en kinderen huist, maar dan wel meteen zo'n 5.000, en veel van die 'kinderen' ("We gaan jullie afslachten") naderen of zijn inmiddels van gevechtsleeftijd. Het is bovendien de locatie waar een aantal Nederlandse IS-bruiden en hun kroost ooit verkeerden of nog steeds verkeren. De huidige status van gevangenen in Al-Hol is onduidelijk, maar de Koerdische krijgsmacht schrijft dat zij hun posities niet konden behouden: "Due to the international indifference toward the issue of the ISIS terrorist organization and the failure of the international community to assume its responsibilities in addressing this serious matter, our forces were compelled to withdraw from Al-Hol Camp and redeploy in the vicinity of cities in northern Syria that are facing increasing risks and threats." Tegelijk zeggen IS-gelieerde bronnen dat het Syrische staatsleger het kamp nog niet heeft bereikt of ontzet.
Maar goed, dan de Koerdische grensbestormingen vanuit Turkije. Het is onduidelijk hoeveel Turkse Koerden hun stamgenoten tegemoet snellen, maar de beelden na de breek liegen er niet om. Noot: deze sneeuwbeelden zijn uit 2023. Eindeloos beeld na de breek.
Collectie beelden van voornamelijk Turkse Koerden de grens naar Syrië oversteken om stamgenoten te helpen
🇹🇷📢 Turkish soldiers fired into the air in Nusaybin to disperse SDG supporters who had gathered along the Qamishli border line. pic.twitter.com/aOAxzpObtQ— Cyrus Intel (@Cyrus_Intel50) January 20, 2026
🇸🇾 #Syria - 🇹🇷 #Turkey: Kurdish civilians are seen crossing near the Qamishlo - Nusaybin border, as calls for mass mobilisation and resistance spread across Rojava. There are also reports of gunfire directed at people who stormed the border.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) January 20, 2026
In the final video, the Turkish flag… pic.twitter.com/SbIgH22Uag
Kurds from Turkey crossing the Turkish-Syrian border to defend the land of Rojava via Aryen TV #KurdistanUnited pic.twitter.com/8kHGT6bxAA— kurdish blogger (@kurdishblogger) January 20, 2026
More Kurds are crossing the border from the Kurdish city of Nusaybin to Qamishli, responding to the general mobilization and supporting the Kurds in Rojava against al-Qaeda and ISIS.— Judy Berxwedan (@Judy20255) January 20, 2026
Başur u bakûr rabên ✌🏻#DefendRojawa https://t.co/SxmzsbdQht pic.twitter.com/RINbxRHNT1
PKK supporters are crossing the Turkish border wall into Syria to support their comrades .— Abdurrahman (@Abdurahmanhrk) January 20, 2026
They shall soon realize they made the wrong jump. pic.twitter.com/DWJ2yZDSKh
🇹🇷 #Turkey - 🇸🇾 #Syria: Kurdish youths are crossing the Bakur border into Syria to join the mobilization in Rojava.— POPULAR FRONT (@PopularFront_) January 20, 2026
(via @kurdishrevolution) pic.twitter.com/h8Q9eyNPuv
Koerden demonstreren in Den Haag tegen de financiële hulp van Europa aan Syrië. Ahmed al-Sharaa, The Terrorist Formerly Known As Jolani, krijgt € 620 miljoen van Europa, terwijl Koerden door zijn mensen onthoofd worden. pic.twitter.com/JnSezYMiw0— Bob van Keulen (@BobHGL) January 20, 2026
