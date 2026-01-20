Het zit dus ongeveer als volgt: met Trumps steun en instemming werd het formele Koerdische bewind (Syrian Democratic Forces, SDF) over Noord-Oost Syrië beëindigd, en zou de regio formeel ingelijfd worden door Al-Sharaa's Syrische staatsleger in wording, dat zoals genoegzaam bekend bestaat uit IS-achtige soennieten onder een nieuwe staatsvlag. Dat lijkt tot nu toe hoofdzakelijk tot drie zaken te leiden: 1) soennitische staatstroepen 'ontzetten' IS-gevangenissen die voorheen onder Koerdisch bewind stonden, 2) de gebruikelijke etno-tribale bloedvetes krijgen uiting in executies en onthoofdingen (van vrouwen), en 3) Koerden uit voornamelijk Turkije maar ook breder Koerdistan steken massaal over naar Noord-Oost Syrië om hun broeders bij te staan in de vredesovereenkomst die toch weer ontaardde in een strijd tegen Al-Sharaa's soennitische staatstroepen. Noot: Al-Sharaa's soennitische eenwording wordt vergaand gesteund door Erdogan.

Het bovenstaande kamp Al-Hol is overigens eerder een bewaringskamp dan een echte gevangenis, dat vooral IS-vrouwen- en kinderen huist, maar dan wel meteen zo'n 5.000, en veel van die 'kinderen' ("We gaan jullie afslachten") naderen of zijn inmiddels van gevechtsleeftijd. Het is bovendien de locatie waar een aantal Nederlandse IS-bruiden en hun kroost ooit verkeerden of nog steeds verkeren. De huidige status van gevangenen in Al-Hol is onduidelijk, maar de Koerdische krijgsmacht schrijft dat zij hun posities niet konden behouden: "Due to the international indifference toward the issue of the ISIS terrorist organization and the failure of the international community to assume its responsibilities in addressing this serious matter, our forces were compelled to withdraw from Al-Hol Camp and redeploy in the vicinity of cities in northern Syria that are facing increasing risks and threats." Tegelijk zeggen IS-gelieerde bronnen dat het Syrische staatsleger het kamp nog niet heeft bereikt of ontzet.

Maar goed, dan de Koerdische grensbestormingen vanuit Turkije. Het is onduidelijk hoeveel Turkse Koerden hun stamgenoten tegemoet snellen, maar de beelden na de breek liegen er niet om. Noot: deze sneeuwbeelden zijn uit 2023. Eindeloos beeld na de breek.