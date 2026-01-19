Ten eerste, dit is geen brief, maar een Trumptweet afgedrukt op staatspapier. Hier even integraal de tekst: "Dear Jonas: Considering your Country decided not to give me the Nobel Peace Prize for having stopped 8 Wars PLUS, I no longer feel an obligation to think purely of Peace, although it will always be predominant, but can now think about what is good and proper for the United States of America. Denmark cannot protect that land from Russia or China, and why do they have a “right of ownership” anyway? There are no written documents, it’s only that a boat landed there hundreds of years ago, but we had boats landing there, also. I have done more for NATO than any other person since its founding, and now, NATO should do something for the United States. The World is not secure unless we have Complete and Total Control of Greenland. Thank you! President DJT".

Is natuurlijk in reactie op de in totaal 27 troepen die o.a. Nederland (2 man) en Noorwegen (2 man) naar Groenland stuurden ter 'inventarisatie.' Maar er loopt een hoop malligheid door elkaar heen hier. Trump zou Groenland in overeenstemming met Denemarken al mogen fortificeren wat hij wil, en het eiland wordt onder NAVO-artikel 5 in principe ook al door Amerika verdedigd. Echter, Trump wil eigendom. Want, in zijn woorden: "Countries have to have ownership and you defend ownership, you don't defend leases. And we'll have to defend Greenland."

Daarbij lijkt Trump Groenland te zien als herstelbetaling voor de bevrijding van Europa tijdens WO2 en de daaropvolgende decennia bescherming onder de vleugels van Uncle Sam's zeearend. Daar zit natuurlijk wel iets in, maar het gebrek aan decorum is onaangenaam.

Daarbij baseert Trump zijn claim op een imminente dreiging van China en Rusland. Enerzijds is het maar zeer de vraag hoe imminent die dreiging nou eigenlijk is. Anderzijds schrijft Reuters: "Denmark's Joint Arctic Command in Greenland is focused on countering potential Russian activity, not defending against U.S. military threats, its head Major General Soren Andersen said on Friday, amid renewed attention on the Arctic region."

Wat die zeldzame aardmineralen betreft, staan zowel Denemarken als Groenland open voor het faciliteren van mineraalmijnings-overeenkomsten, al blijft Trump herhalen dat dit van secundair belang is.

Update 08:48 - Canadese krant The Globe and Mail schrijft dat Canada voornemens is troepen naar Groenland te sturen, nadat de Canadese premier daags na zijn nieuwe "strategische partnerschap" met China gisteren benadrukte zijn artikel 5-plicht na te komen inzake de Amerikaanse bedreiging: "Canada has drawn up plans to send a small contingent of soldiers to Greenland for military exercises with other NATO allies in the face of threats from U.S. President Donald Trump to acquire the semi-autonomous island controlled by Denmark, two senior government officials say. The officials told The Globe and Mail that the Canadian Armed Forces is awaiting final political approval from Prime Minister Mark Carney before the soldiers are flown to Greenland."

Update 12:24 - Verkenning ten einde! Uw MinDef Brekelmans schrijft: "De twee Nederlandse officieren van de marine hebben de verkenning in Groenland voor een gezamenlijke militaire oefening afgerond. Volgens planning vertrekken ze vandaag uit Groenland. Het voorbereidende werk wordt in Nederland en Denemarken voortgezet."