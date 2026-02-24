Oké zit als volgt. Het doorgaans goed ingevoerde en zorgvuldige OSINT-kanaal Faytuks Network slingerde de Engelstalige wereld in: "BREAKING: Former Norwegian Prime Minister Thorbjørn Jagland has been hospitalized after a reported suicide attempt, shortly after authorities opened a corruption investigation linked to the Epstein files, Faytuks Network has learned," zonder verder een bron te noemen.

De bron lijkt dit artikel te zijn door ene Jarle Aabø (wiki), een onderzoeksjournalist - die in 1997 een prestigieuze prijs won voor het onthullen van een fraudezaak - en sindsdien geleidelijk een soort Joost Niemöller-achtig pad in sloeg. Het artikel verscheen vandaag op iNyheter.no, dat onder het hoofdredacteurschap staat van ene Helge Lurås (wiki).

In het artikel valt per Google Translate te lezen: "Oud-premier Thorbjørn Jagland werd een week geleden in het ziekenhuis opgenomen na een zelfmoordpoging. De pers van de Noorse redactievereniging en een select aantal Noorse redacteuren bereikten op 17 februari direct een overeenkomst met Jaglands advocaat Anders Brosveet dat er niet over dit dramatische incident zou worden bericht. iNyheter baseert zich op een zeer betrouwbare bron om te publiceren wat er een week geleden is gebeurd. Volgens de bron is de toestand van Jagland kritiek. De bron wil niet bekendmaken in welk ziekenhuis de toppoliticus momenteel wordt behandeld."

En dan rijst toch de vraag: zouden deze heren hun reputatie werkelijk op het spel zetten met een nieuwsbericht dat zo doodeenvoudig te ontkrachten valt? Ook publiceerde iNyheter.no zojuist de vermeende brief van Jaglands advocaat Anders Brosveet aan de genoemde redactievereniging en geselecteerde hoofdredactueren, waarin hen gevraagd wordt over de zaak te zwijgen. Ook zegt het platform in dit artikel dat de advocaat aan hen bevestigt dat het inderdaad om een zelfmoordpoging ging: "Advocaat Brosveet bevestigt echter aan iNyheter dat Thorbjørn Jagland een zelfmoordpoging heeft gedaan en dat zijn toestand ernstig is. We hebben geen reden om aan te nemen dat de advocaat de Noorse redactievereniging of de redacteuren die de sensationele brief ontvingen, niet ook op de hoogte heeft gesteld."

Thorbjørn Jagland werd afgelopen 12 februari formeel aangeklaagd wegens "ernstige corruptie" in relatie tot Jeffrey Epstein, de bovenstaande video dateert van 14 februari. En het was bepaald geen kleine jongen: PvdA-premier van 1996 tot 1997, MinBuz van 2000 tot 2001, Parlementspresident van 2005 tot 2009, van 2009 tot 2015 voorzitter van het Nobelcomité (dat de Vredesprijs destijds na 8 maanden in het Witte Huis aan OBAMA gaf), en vanaf 2009 tot 2019 secretaris van mensenrechten-dagopvang de Raad van Europa. De aanklachten werden formeel van kracht toen de Raad van Europa zijn diplomatieke immuniteit introk.

Kortom, als je de Noorse Deep State een prostaatonderzoek geeft kom je Thorbjørn Jagland tegen, en als je op zijn naam zoekt in de Epstein Files kom je de onderstaande emails tegen. En weet u wie hier destijds onmiddellijk bovenop zat? P. OMTZIGT. Gelukkig heeft Noorwegen nog een Koningshuis met onbesmet blazoen OHNEE.