Weet u wie ook matige kunst maakte? Juist. Alleen is Trump nog net wat minder bedreven in streetart, impressionisme, kubisme of hoe we deze krabbels stroming ook moeten noemen. Blijkt allemaal uit de EPSTEIN-documenten die een kleine week geleden door de House Oversight Committee (voor de duizendste keer?) openbaar werden gemaakt en waar nu bovenstaand verjaardagskaartje uit ONTHULD wordt door de Democraten. The Wall Street Journal, van Rupert Murdoch, had echter afgelopen juli al een artikel gepubliceerd waarin het bestaan van een 'verjaardagskaartje', die Trump naar Epstein zou hebben verstuurd, werd aangekondigd en Trump was uiteraard al eerder ingelicht over het opduiken van zijn naam in de 'files'. Maar hee Trump is Trump, dus klaagde hij de WSJ aan, ondanks dat het er nu toch echt op lijkt dat het kaartje (tenzij vervalst) gewoon bestaat. Grote schok dat Trump heeft gelogen natuurlijk. Toch is het ergste aan deze onthulling Trumps ontzettend zwakke tekentechniek en zijn belabberde tekstje met zinnetjes als: "We have certain things in common, Jeffrey" - EN DAN NIET ZEGGEN WELKE DINGEN. Wat dat betreft moet Trump eens een voorbeeld nemen aan Melania, die aan duidelijkheid niks te wensen laat in haar brieven, en er bovendien geen lelijke damesromp op kladt.