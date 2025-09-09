achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ONTHULD. Tekening Trump voor Epstein blijkt matige kunst

BORSTEN!!1!

Weet u wie ook matige kunst maakte? Juist. Alleen is Trump nog net wat minder bedreven in streetart, impressionisme, kubisme of hoe we deze krabbels stroming ook moeten noemen. Blijkt allemaal uit de EPSTEIN-documenten die een kleine week geleden door de House Oversight Committee (voor de duizendste keer?) openbaar werden gemaakt en waar nu bovenstaand verjaardagskaartje uit ONTHULD wordt door de Democraten. The Wall Street Journal, van Rupert Murdoch, had echter afgelopen juli al een artikel gepubliceerd waarin het bestaan van een 'verjaardagskaartje', die Trump naar Epstein zou hebben verstuurd, werd aangekondigd en Trump was uiteraard al eerder ingelicht over het opduiken van zijn naam in de 'files'. Maar hee Trump is Trump, dus klaagde hij de WSJ aan, ondanks dat het er nu toch echt op lijkt dat het kaartje (tenzij vervalst) gewoon bestaat. Grote schok dat Trump heeft gelogen natuurlijk. Toch is het ergste aan deze onthulling Trumps ontzettend zwakke tekentechniek en zijn belabberde tekstje met zinnetjes als: "We have certain things in common, Jeffrey" - EN DAN NIET ZEGGEN WELKE DINGEN. Wat dat betreft moet Trump eens een voorbeeld nemen aan Melania, die aan duidelijkheid niks te wensen laat in haar brieven, en er bovendien geen lelijke damesromp op kladt.

Waarachtige Kunst - Artiest: Mosterd

Tags: Trump , Epstein, verjaardagskaart, kunst
@Dorbeck | 09-09-25 | 09:30 | 214 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.