achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Lekker wegkijken! Alle Epstein-video's op YouTube-kloon Jefftube

Wegkijken dubbele betekenis!

Jaaaa. Jmail - een nagebouwde gmail-inbox alsof u Jeff zelf bent - had u al. Hetzelfde gold voor een GoogleDrive met al z'n foto's. Maar nu is er dus JEFFTUBE. 1.083 video's met een UX zoals god het ooit bedoeld had. Opvallend veel Deepak Chopra trouwens. Plezier!

Tags: Epstein, YouTube , kloon
@Spartacus | 16-02-26 | 21:00 | 90 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.