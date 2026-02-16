Jaaaa. Jmail - een nagebouwde gmail-inbox alsof u Jeff zelf bent - had u al. Hetzelfde gold voor een GoogleDrive met al z'n foto's. Maar nu is er dus JEFFTUBE. 1.083 video's met een UX zoals god het ooit bedoeld had. Opvallend veel Deepak Chopra trouwens. Plezier!