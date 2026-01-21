'Geen commentaar' is een uitstekende samenvatting van het NAVO SecGen-ambt. Het is immers je taak gewoon de besluiten te communiceren die gemaakt worden door de mensen die dingen besluiten. Maar, toch zit Trumps transatlantische butler er mooi dingen te verkondigen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne Europa's allerhoogste militaire prioriteit moet blijven, en dat het Trumps verdienste is dat andere NAVO-landen nu zoveel aan defensie besteden. Hele gesprek hier, meer fragmenten en livestream na de breek.

Update 12:56 - Trump geland in Zwitserland.