Rutte in Davos: "Nog geen commentaar op spanningen Groenland, Oekraïne blijft allerhoogste prioriteit"

Een heer van stand kijkt WEF Davos via RT_India

'Ben op de hoogte van spanningen, maar geen commentaar'

'Geen commentaar' is een uitstekende samenvatting van het NAVO SecGen-ambt. Het is immers je taak gewoon de besluiten te communiceren die gemaakt worden door de mensen die dingen besluiten. Maar, toch zit Trumps transatlantische butler er mooi dingen te verkondigen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne Europa's allerhoogste militaire prioriteit moet blijven, en dat het Trumps verdienste is dat andere NAVO-landen nu zoveel aan defensie besteden. Hele gesprek hier, meer fragmenten en livestream na de breek.

Update 12:56 - Trump geland in Zwitserland.

Commentaar op waarom hij geen commentaar kan geven

'Oekraïne blijft allerhoogste prioriteit'

'Westerse NAVO-uitgaven zijn Trumps verdienste'

Briefpost!

LIVESTREAM

Tags: Rutte, Davos, Groenland
@Spartacus | 21-01-26 | 12:31 | 192 reacties

Reaguursels

