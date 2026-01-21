Rutte in Davos: "Nog geen commentaar op spanningen Groenland, Oekraïne blijft allerhoogste prioriteit"
Een heer van stand kijkt WEF Davos via RT_India
'Ben op de hoogte van spanningen, maar geen commentaar'
'Geen commentaar' is een uitstekende samenvatting van het NAVO SecGen-ambt. Het is immers je taak gewoon de besluiten te communiceren die gemaakt worden door de mensen die dingen besluiten. Maar, toch zit Trumps transatlantische butler er mooi dingen te verkondigen. Bijvoorbeeld dat Oekraïne Europa's allerhoogste militaire prioriteit moet blijven, en dat het Trumps verdienste is dat andere NAVO-landen nu zoveel aan defensie besteden. Hele gesprek hier, meer fragmenten en livestream na de breek.
Update 12:56 - Trump geland in Zwitserland.
.@POTUS is on the ground — a few hours late due to the plane change — in Zurich, Switzerland 🇺🇸🇨🇭— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026
He'll take Marine One for the flight to Davos. pic.twitter.com/2xqpvxlGCk
Commentaar op waarom hij geen commentaar kan geven
NATO's Rutte on Greenland:— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
You can be assured that I’m working on this issue behind the scenes, but I cannot do that in public. pic.twitter.com/VTnRuQXI8X
🇪🇺🇫🇮Rutte to Stubb:— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2026
Alex, I love you, but you are not producing enough for your defense. pic.twitter.com/N3KiFXWPhP
'Oekraïne blijft allerhoogste prioriteit'
NATO's Rutte:— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
Ukraine should be our number one priority.
Then we can discuss all the other issues, including Greenland.
But it should be Ukraine first because it is crucial for our security. pic.twitter.com/x9Dfy5WS7B
'Westerse NAVO-uitgaven zijn Trumps verdienste'
NATO's Rutte:— Clash Report (@clashreport) January 21, 2026
I know many of you criticize Trump. But do you really think that, without Trump, eight big economies in Europe—including Spain, Italy, and Belgium—and Canada would have reached the two-percent defense spending target in 2025?
At the beginning of the year, they… pic.twitter.com/KVmv0J6hXO
