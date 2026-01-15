achtergrond

Onze Jongens mogelijk naar Groenland, kabinet komt deze week met besluit

POV: Het zicht vanuit uw schuttersputje nabij Aappillatoq, Kujalleq

Spannende tijden voor Onze Jongens en Meisjes die vechten voor volk en vaderland, die mogen dat binnenkort misschien wel gaan doen in Groenland! Het kabinet overweegt om na het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen ook enkele Nederlandse militairen te sturen voor de 'Arctic-endurance'- oefening die daar door de Denen wordt georganiseerd om de Trump de stuipen op het lijf te jagen. Een besluit over deelname aan het militair machtsvertoon volgt nog deze week, laat minister Van Weel van Buitenlandse Zaken weten. Die zei eerder dat het Amerikaanse tornen aan de zelfbeschikking en territoriale integriteit van Groenland (gekoloniseerd door Denemarken, net als IJsland tot 1944, waar jonge meisjes overigens verplicht en zonder het zelf te weten door de Denen werden gesteriliseerd, verder prima jongens die Denen, red.) "ONBESPREEKBAAR" is. Ferme taal die ongetwijfeld (Toch? TOCH??) hard aankomt in het Witte Huis. Het wordt EURLOG!

UPDATE - Er wordt nu gesproken over het sturen van enkele militaire VERKENNERS.
UPDATE - NEDERLAND STUURT ÉÉN MILITAIR.

BREEK (geen AI slop!!!)

Tags: Groenland, militairen, van weel
@Zorro | 15-01-26 | 12:00 | 262 reacties

