Maar dit zal het regime leren: mooi niet welkom in Davos! The Guardian schrijft vandaag dat er 3.766 gedode demonstranten bevestigd zijn, en er nog 8.949 mogelijk gedode demonstranten onderzocht worden. Hoe dan ook, het was een bloedbad, en dat is nog lang niet ten einde. De Iraanse nationale politiechef zei vandaag namelijk: ""We promised the people that we would pursue the rioters and terrorists to the last person." He said many had already been detained and claimed they had confessed." Daarbij worden ook de bazaarlieden die de opstand oorspronkelijk in gang zetten ontboden: "Iranian security forces in the central city of Isfahan have summoned shopkeepers who joined recent strikes, and some of those involved have seen their bank accounts frozen, according to messages received by Iran International." Bovendien zegt het regime dat de vervolgingen zich niet tot de eigen landsgrenzen zullen beperken: "Iran’s Judiciary Chief Gholamhossein Mohseni Ejei said on Monday that authorities would seek to prosecute (...) individuals whom he accused of helping fuel recent unrest, both inside Iran and overseas." Wat dat precies betekent is onduidelijk, maar het zou beslist niet de eerste keer zijn dat de Iraanse geheime dienst dissidenten in het buitenland omlegt. En dat alles met nog altijd minimale reguliere internetverbinding.