Iran niet welkom bij WEF Davos, politie zweert demonstranten "tot laatste persoon te vervolgen"
De opstand lijkt neergeslagen, buitenlandse hulp bleef uit
The Iranian Foreign Minister will not be attending Davos.— World Economic Forum (@wef) January 19, 2026
Although he was invited last fall, the tragic loss of lives of civilians in Iran over the past few weeks means that it is not right for the Iranian government to be represented at Davos this year. pic.twitter.com/NRjbqAoqe9
Maar dit zal het regime leren: mooi niet welkom in Davos! The Guardian schrijft vandaag dat er 3.766 gedode demonstranten bevestigd zijn, en er nog 8.949 mogelijk gedode demonstranten onderzocht worden. Hoe dan ook, het was een bloedbad, en dat is nog lang niet ten einde. De Iraanse nationale politiechef zei vandaag namelijk: ""We promised the people that we would pursue the rioters and terrorists to the last person." He said many had already been detained and claimed they had confessed." Daarbij worden ook de bazaarlieden die de opstand oorspronkelijk in gang zetten ontboden: "Iranian security forces in the central city of Isfahan have summoned shopkeepers who joined recent strikes, and some of those involved have seen their bank accounts frozen, according to messages received by Iran International." Bovendien zegt het regime dat de vervolgingen zich niet tot de eigen landsgrenzen zullen beperken: "Iran’s Judiciary Chief Gholamhossein Mohseni Ejei said on Monday that authorities would seek to prosecute (...) individuals whom he accused of helping fuel recent unrest, both inside Iran and overseas." Wat dat precies betekent is onduidelijk, maar het zou beslist niet de eerste keer zijn dat de Iraanse geheime dienst dissidenten in het buitenland omlegt. En dat alles met nog altijd minimale reguliere internetverbinding.
Een lach bij de traan
I also have a similiar pic. my older cousins in iran around the early 70's before the islamic revolution, whatever happened there. pic.twitter.com/Kax09hdP59— TsingisKaani (@Tsingiskaani) January 12, 2026
