Nieuwe beelden Iran, regime jaagt op Starlink-modules, Trump start extra importheffing van 25% voor alle landen die zaken doen met Ayatollahs
Eerst geleidelijk, dan plotseling
Het geverifieerde dodental is volgens mensenrechtenorganisaties opgelopen van 490 gisteren tot 648 vandaag. Zie geo-bevestigde data in dit onderzoek door Faytuks News. In o.a. Time Magazine circuleerde gisteren ook een nadrukkelijk onbevestigd dodental rond de 6.000: "Starting with reports from a handful of Tehran hospitals, an informal, expatriate group of academics and professionals calculated that protester deaths could have reached 6,000 through Saturday." Langs diezelfde lijn circuleren er ook onbevestigde berichten dat dit aantal al rond de 7.000 ligt. Moeilijk te zeggen allemaal, want de moordmachine heeft het gehele internet afgesloten, en jaagt bovendien actief op Starlink-modules die verbinden met Elons speciaal gestuurde satelietvloot.
De Wall Street Journal schrijft daarover: "But Iran has intensified efforts to jam the service, which is banned in the country, and users are being hunted. Over the weekend, authorities began searching for and confiscating Starlink dishes in western Tehran.(...) A user in Tehran, who spoke to The Wall Street Journal through a Starlink connection early Sunday, said he had uploaded protest videos taken by relatives. He then sent them to third parties abroad who posted them on social media. People who have Starlinks don’t let it be known and only upload videos to people they trust, he said over his crackling and distorted Starlink connection."
In weer ander nieuws gooit Trump naast talloze militaire dreigingen nu Amerika's economische gewicht in de strijd: "Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive." Meer beeld na de breek.
Update 09:42 - Volgens een hoofdredactioneel commentaar van het in Londen gevestigde oppositie-mediakanaal Iran International (wiki) staat het dodental op "minstens 12.000", waarvan de meeste demonstranten op 8 en 9 januari gedood werden.
oef
Trumps nieuwe heffing van 25% tegen iedereen die zaken doet met Iran
"Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive...." - PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/UQ1ylPezs9— The White House (@WhiteHouse) January 12, 2026
"Als het deze keer niet lukt, slachten ze ons allemaal af"
“Als het deze keer niet lukt, slachten ze ons allemaal af” #FreeIran pic.twitter.com/rloCDbUUDj— DutchKafir 🇳🇱 (@DutchKafir) January 12, 2026
Persco!
😂😂😂 pic.twitter.com/TEFCvMa7OP— il Donaldo Trumpo (@PapiTrumpo) January 13, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Oprichter Correspondent Snob Kwijnterg: "Donald Trump is het grootste gevaar voor de wereld sinds Adolf Hitler, misschien nog wel groter"
Ze dachten daar na Correspondent-rampjaar 2025: komaan, we starten eens lichtvoetig
Trump DRAAIT. "Geef gehele Epstein Files maar vrij, we hebben niets te verbergen"
Je hebt bijsturen, een afslag nemen, de hoek om draaien en DEZE 180.
Hamas ontkent eerder bericht dat het wapens per direct over zal dragen, delegaties vandaag in Caïro voor onderhandeling over ontbinding Hamas
Ogen op de bal die heel veel beweegt komende dagen
Trump toont 'door IDF goedgekeurde terugtrekkingskaart', maar Israël vreest dat Hamas morgen terugkomt op voorwaarden deal
Er zit beweging in, maar in meerdere richtingen
Executie-Gidsland Iran hangt weer zeven mensen op
Fijn land doet fijn land-dingen
Trump geeft Hamas ultimatum: "Als om zondag 00:00 vredesbestand niet getekend is breekt de hel los zoals nooit eerder gezien is"
Dit leest niet als vraag nee [zondag 00:00 is Nederlandse tijd]