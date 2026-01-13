Het geverifieerde dodental is volgens mensenrechtenorganisaties opgelopen van 490 gisteren tot 648 vandaag. Zie geo-bevestigde data in dit onderzoek door Faytuks News. In o.a. Time Magazine circuleerde gisteren ook een nadrukkelijk onbevestigd dodental rond de 6.000: "Starting with reports from a handful of Tehran hospitals, an informal, expatriate group of academics and professionals calculated that protester deaths could have reached 6,000 through Saturday." Langs diezelfde lijn circuleren er ook onbevestigde berichten dat dit aantal al rond de 7.000 ligt. Moeilijk te zeggen allemaal, want de moordmachine heeft het gehele internet afgesloten, en jaagt bovendien actief op Starlink-modules die verbinden met Elons speciaal gestuurde satelietvloot.

De Wall Street Journal schrijft daarover: "But Iran has intensified efforts to jam the service, which is banned in the country, and users are being hunted. Over the weekend, authorities began searching for and confiscating Starlink dishes in western Tehran.(...) A user in Tehran, who spoke to The Wall Street Journal through a Starlink connection early Sunday, said he had uploaded protest videos taken by relatives. He then sent them to third parties abroad who posted them on social media. People who have Starlinks don’t let it be known and only upload videos to people they trust, he said over his crackling and distorted Starlink connection."

In weer ander nieuws gooit Trump naast talloze militaire dreigingen nu Amerika's economische gewicht in de strijd: "Effective immediately, any Country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a Tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. This Order is final and conclusive." Meer beeld na de breek.

Update 09:42 - Volgens een hoofdredactioneel commentaar van het in Londen gevestigde oppositie-mediakanaal Iran International (wiki) staat het dodental op "minstens 12.000", waarvan de meeste demonstranten op 8 en 9 januari gedood werden.