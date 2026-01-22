Mooi en goed. Het Europees Parlement heeft zojuist met een overweldigende meerderheid (562 voor vs 9 tegen) gestemd voor een resolutie die stelt dat Khamenei veel te ver is gegaan en onmiddellijk moet stoppen met het uitmoorden van burgers, en dat hij zo snel mogelijk een 'fact finding mission' met een VN mandaat mogelijk moet maken. Een prachtige aanvulling op 2022, toen het EP na de dood van Mahsa Amini ook bezorgd en was onverdeeld in het veroordelen van de situatie in Iran. Oké, we zijn er sindsdien niet in geslaagd om de Iraanse Revolutionaire Garde Europabreed op de terorrismelijst te krijgen, maar ook een papieren tijger laat zo nu en dan zijn tanden zien.