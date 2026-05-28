Als je maar lang genoeg op het internet doorbrengt krijg je vanzelf het gevoel dat je alleen maar met bots aan het discussiëren, handelen en/of sekschatten bent, en nu blijkt dat gevoel te kloppen. Tenminste, als je ooit een ticket hebt gekocht op www.ticketveiling.nl van House of Tickets. Dat bleek namelijk meer dan ZE-VEN-TIG-DUI-ZEND KEER een biedbot ingezet te hebben om de prijs voor een ticket op te drijven. Dan denk je dus dat er iemand anders is die ook heel graag een kaartje voor Wolter Kroes wil kopen, maar blijkt het gewoon een bot.

"Op het online platform Ticketveiling.nl konden mensen via een veiling bieden op uitjes, diensten en producten. Om een minimumprijs voor de geveilde kavels te kunnen garanderen, werd een algoritme ingezet dat onder verschillende namen en met verschillende biedstrategieën deelnam aan de veiling. Deze zogenaamde biedbot werd in de periode van 1 augustus 2024 tot en met 1 december 2024 ingezet bij de veiling van ruim 70.000 kavels. Deelnemers aan de veiling dachten daardoor dat ze opboden tegen andere menselijke deelnemers. In werkelijkheid boden zij op tegen een biedbot die door het bedrijf zelf was ingezet. Als de biedbot de veiling won, konden de menselijke deelnemers vervolgens voor dit winnende bedrag alsnog het aanbod accepteren. Daarbij werd niet verteld dat de biedbot de veiling had gewonnen. Hiermee werden consumenten misleid."

Wat je noemt: structurele oplichting. Ticketveiling.nl bestaat niet meer, maar House of Tickets nog wel, en runt onder meer de site vakantieveilingen.nl (in 2024 overgenomen van Talpa). Lekker gevoel wel, als je daar je vakantie boekt. De nieuwe ceo Erik Kip heeft in ieder geval nog niks over deze kwestie op zijn site gemeld en het bestaan van ticketveiling.nl uit de geschiedenis gewist (niet helemaal, trouwens). Sterker nog, House of Tickets kondigde onlangs een verlenging van de samenwerking met De Toppers aan en gaat met Radio 10 gezellig de Alpe 'HuZes oprijden. Dan vraag je je af: is René Froger niet stiekem gewoon een AI-robot in een dikmaakpak? Fietsen die mensen wel echt de Alpe d'HuZes op of is het gewoon een heel erg langzaam rijdende machine? En kun je www.vakantieveilingen.nl nog wel vertrouwen? (nee) De boete? 270.000 euro (aan de lage kant dunkt ons, voor een bedrijf dat zegt te streven naar een jaaromzet van 100 miljoen). De reputatieschade? Onbetaalbaar!

