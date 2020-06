Rowling maakt consequent 1 statement: 'geslacht' bestaat en biologische mannen (XY-chromosomen) die zich om laten bouwen tot vrouw, zijn biologisch nog altijd geen vrouw, omdat ze geen XX-chromosomen hebben. Dit doet ze niet om trans-mensen 'hun waardigheid te ontzeggen', maar juist omdat de sociale wetenschap Rowlings eigen vrouw-zijn en alle pijn die daarbij kwam kijken, probeert te ontzeggen door biologische vrouwen "people who menstruate" te noemen, in plaats van... vrouwen. De term 'vrouwen' wordt immers agressief gereserveerd voor 'alle vrouwen', inclusief vrouwen die niet menstrueren, omdat het biologisch geen vrouwen zijn. Wat een rijk debat hè?

Maar goed, nu wordt de intersectionele strijd - waar BLM gewoon een onderdeel van is - dus op twee fronten gevoerd: huidskleur en gender. Als het ableïstische front straks ook nog geopend wordt voelen we ons weer compleet. Uiteraard kwamen Rowlings bovenstaande en aanverwante tweets haar ditmaal nog duurder te staan dan vorige veldslag. Zo'n beetje de héle Harry Potter cast viel over elkaar heen om haar publiekelijk te veroordelen.

Emma Watson - Hermelien uit de Harry Potter-films - die haar carrière te danken heeft aan Rowling en erg druk is met haar eigen "anti-racist journey" nam het razendsnel met wat fantoom-argumenten die helemaal niet gaan over Rowlings standpunt op voor DE SLACHTOFFERS VAN ROWLINGS HAAT. "Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are." Mooi hoe die sentimenten samenvallen hè, hadden we al gezegd dat dit intersectionalisme heet en dat die academische stroming de daadwerkelijke vijand (zie dit Evergreen-drieluikje) onder alle acute dossiers is?

Harry Potter zelf, Daniel Radcliffe, was er trouwens als allereerste bij, en wel met hele brief. "Transgender women are women. Any statement to the contrary erases the identity and dignity of transgender people and goes against all advice given by professional health care associations who have far more expertise on this subject matter than either Jo or I."

Ten eerste, die professional health care associations zijn gecorrumpeerd door anti-biologische sociale wetenschappen, zie onderstaand uitleg door onze TERF queen @Arielle Scarcella. Ten tweede, waarom gaat een onweerlegbare biologische realiteit in tegen te waardigheid van trans-mensen? Rowling licht haar standpunten uitgebreid toe in dit stuk op haar website.

Dit vrij unieke vrouwenleed, is voorts dus mensen-die-menstrueren-leed

Andere celebs ondertussen. Fuck off Pinkman