Canadese politie bevestigt: shool schooter was transvrouw Jesse Vanrootselaar (18)

'Vrouw in jurk'

"Vermodelijk een vrouw" volgens de NOS. "Een vrouw in een jurk", volgens de politie. De oplettende kijker weet dan genoeg, maar tenzij het een blanke dader van rechts signatuur is, hebben verschillige nieuwsdiensten ineens bedtijd in dezelfde tijdzone als het plaats delict. Gelukkig zijn ze nu ook in Canada weer wakker, dus inmiddels kunnen nette mensen ook niet meer heen om wat er om 08:39 al op GeenStijl stond: de dader was een biologische jongen genaamd Jesse die zich rond 2023 als meisje begon te identificeren. Zijn achternaam is Vanrootselaar, hoewel hij (online) de achternaam van zijn moeder (Strang) gebruikte. Overigens was zijn moeder één van de slachtoffers.

@Spartacus | 11-02-26 | 21:30 | 119 reacties

Reaguursels

