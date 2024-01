Want het is heerlijk en gaaf

Gevonden! De allercoolste Wildlife Cam van de planeet. Opgesteld in Yukon, in het noordwesten van Canada, tussen je Risk-legertjes bij Alberta en North West Territory. Zwarte wolven, beren, elanden, lynxen, vossen, wilde paarden, herten, bizons - de hele mikmak. Er is natuurlijk een YouTube-pagina maar neem vooral eens een kijkje op de prachtige Facebook-omgeving. Wat een wereld, wat een beesten. Maar jij bent natuurlijk ook heel cool hoor, Nederlandse wolf!