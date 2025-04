Hier was het hem natuurlijk al die tijd om te doen. Trump, bekend van vrede in Oekraïne, supergoedkope boodschappen in Amerika en iets met Groenland, zag dat Canada na een decennium onder vleesgeworden verschrikking Justin Trudeau toe was aan een conservatievere koers, en stak daar op vernuftige wijze een stokje voor, door maandenlang te drammen over de 51ste staat en zijn buurland helemaal de moeder te importtarieven. De Liberal Party stond echt op het punt om te worden afgeschminkt, en dus saboteerde Trump zijn bondgenoten met een uiterst strategische aanval op de natiestaat, waardoor Canada koos voor Mark Carney, een soort Trudeau minus de vrolijke zwarte schmink. Slim!