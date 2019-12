Het zit als volgt. Een rechter van het The Central London employment tribunal bepaalde afgelopen woensdag dat @Maya Forester (45) - belastingexpert bij de denktank Centre for Global Development - terecht ontslagen is wegens tweets over het transgenderdebat en haar weigering haar onderstaande transseksuele collega M E V R O U W @Gregor Fisher Murray als vrouw aan te spreken. Zie hier de gehele uitspraak.

De saga lijkt te beginnen met dit draadje van 3 september 2018, waarin ze zich uitspreekt tegen de Britse Gender Recognition Act. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat mensen hun gender op het geboortebewijs en alle officiële documenten kunnen wijzigen na gender-zelfidentificatie [ik voel me x, dus ik ben x], en hier niet langer de medische diagnose 'genderdysforie' voor nodig is. Ook maakt ze zich in hetzelfde draadje zorgen om de veiligheid en eerlijkheid van transvrouwen die meedoen aan vrouwensport. In een latere tweet op 30 september 2018 zegt ze point blank dat biologisch gezien "mannen niet in vrouwen kunnen veranderen".

Dan haar arbeidsconflict met onderstaande collega M E V R O U W Gregor Fisher Murray.

Mevrouws eigen meest recente Twitter-foto's

Deze had namelijk geklaagd dat Forester haar misgendered had, en dus niet de de door H A A R gewenste pronouns gebruikte. In de uitspraak lezen we dat Forester als volgt geciteerd wordt: "“I had simply forgotten that this man demands to be referred to by the plural pronouns “they” and “them”, “Murray also calls it “transphobic” that I recognise a man when I see one. I disagree”, “In reality Murray is a man. It is Murray’s right to believe that Murray is not a man, but Murray cannot compel others to believe this.” and that “I reserve the right to use the pronouns “he” and “him” to refer to male people. While I may choose to use alternative pronouns as a courtesy, no one has the right to compel others to make statements they do not believe.”" Kortom, ze kan er toe beslissen het uit goede wil wel te doen, maar ze weigert zich hiertoe te laten dwingen. Da's trouwens exact hetzelfde standpunt waarmee Jordan Peterson in 2016 in z'n Bill C16-controverse terecht kwam.

De rechter oordeelde als volgt over Foresters opvatting. Ze is "absolutist in her view of sex and it is a core component of her belief that she will refer to a person by the sex she considered appropriate even if it violates their dignity and/or creates an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment. The approach is not worthy of respect in a democratic society." Zodoende luidde de uitspraak dat "The specific belief that the Claimant holds (...) is not a philosophical belief protected by the Equality Act 2010."

WAT DE FUCK IS EEN TERF OOK ALWEER

Goed, dan kent u nu zo'n beetje de context. Dan JK Rowling! Op Twitter lijkt het namelijk alsof de hele fucking wereld zich nu tegen haar keert, wat natuurlijk niet zo is, want het is Twitter. "going full TERF, I see. At least you finally took off that mask for all to see.", 14K likes. Een TERF is een Trans-Exclusionary Radical Feminist, oftewel een feminist die trans-lui """uitsluit""". Betekent welgeteld niks natuurlijk, de term is gewoon een wapen om mensen juist uit te sluiten en te stigmatiseren.

Inmiddels speelt ook de allerslechtste acteur van zijn generatie op de kleinste viool ter wereld. Luke Skywalker had Rowlings tweet geliked, werd daar op aangesproken, en schreef vervolgens "Ignorance is no excuse, but I liked the tweet without understanding what the last line or hashtags meant. It was the 1st 4 lines I liked & I didn't realize it had any transphobic connotation." Hou je bek mark.

Enfin, zoals Douglas zegt: "all the adults have left the room."

