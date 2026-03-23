achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Lijdensweg Marco Borsato duurt voort: zijn muziek wordt verkracht in The Passion

Zo ging het dus ook met Jezus

marco borsato's hoofd op het lichaam van jezus christus die aan het kruis genageld is en daar maar wat hangt

[LIVEBLOG IRAN HIER]

Gekweld, vernederd, gegeseld, gevallen, gesloopt, door het slijk gehaald, afgedroogd, van z'n voetstuk gepleurd, vertrap, uitgekotst, bescheten, uitgelachen, bespot, bespuugd, genaaid, geruïneerd, geradbraakt, door de mangel gehaald, gekleineerd, verjaagd, vervolgd, berecht, goed: ook vrijgesproken, uitgekleed, bezongen en nu ook nog eens gekruisigd op NPO1 voor een miljoenenpubliek. Het overkomt Marco Borsato, bekend van de rechtszaak tegen Marco Borsato, nu zijn muziek is uitverkoren om te worden verkracht in The Passion, een soort Paaspop maar dan met minder christenen. Zijn psalm lied Hoe het danst, gemaakt met Armin van Buren en Davina Michelle, zal ten gehore worden gebracht op Witte Donderdag (géén nummer van Borsato), zo weet Instagrammer Tina Nijkamp. Wat ze noemen 'een eer', terwijl het toch veeleer voelt als een doornenkroon, in plaats van als een lauwerkrans. Want The Passion is namelijk een straf van God. Aan de lijdensweg van Marco Borsato lijkt vooralsnog geen eind te komen, net nu hij dacht in ieder geval Passionloos leven te kunnen leiden. Godverdomme wat heeft-ie weer een pech.

schermafbeelding van Tina Nijkamps instagram waarop zij meldt dat de muziek van borsato zal worden gezongen in de passion
Tags: marco borsato, the passion, muziek , lijdensweg
@Dorbeck | 23-03-26 | 20:00 | 12 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.