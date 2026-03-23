Lijdensweg Marco Borsato duurt voort: zijn muziek wordt verkracht in The Passion
Zo ging het dus ook met Jezus
Gekweld, vernederd, gegeseld, gevallen, gesloopt, door het slijk gehaald, afgedroogd, van z'n voetstuk gepleurd, vertrap, uitgekotst, bescheten, uitgelachen, bespot, bespuugd, genaaid, geruïneerd, geradbraakt, door de mangel gehaald, gekleineerd, verjaagd, vervolgd, berecht, goed: ook vrijgesproken, uitgekleed, bezongen en nu ook nog eens gekruisigd op NPO1 voor een miljoenenpubliek. Het overkomt Marco Borsato, bekend van de rechtszaak tegen Marco Borsato, nu zijn muziek is uitverkoren om te worden verkracht in The Passion, een soort Paaspop maar dan met minder christenen. Zijn
psalm lied Hoe het danst, gemaakt met Armin van Buren en Davina Michelle, zal ten gehore worden gebracht op Witte Donderdag (géén nummer van Borsato), zo weet Instagrammer Tina Nijkamp. Wat ze noemen 'een eer', terwijl het toch veeleer voelt als een doornenkroon, in plaats van als een lauwerkrans. Want The Passion is namelijk een straf van God. Aan de lijdensweg van Marco Borsato lijkt vooralsnog geen eind te komen, net nu hij dacht in ieder geval Passionloos leven te kunnen leiden. Godverdomme wat heeft-ie weer een pech.
