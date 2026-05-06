Kostelijk avondje in New York waar de legendarische lijken Mick (vzmh), Keith (vzmh) en Ronnie (ozmh) het nieuwe Stones-album Foreign Tongues presenteerden omdat ze helegaar niet kunnen stoppen met doorgaan. Charlie (alive and drumming) was om ons onbekende redenen afwezig maar is uiteraard wel gewoon op het album te horen met zijn stokslagen. Conan O'Brien - vorige week nog in de Amsterdamse studio van Jinek, kleine wereld - trad op als spreekstalmeester en warmde de aanwezige lijken op, zodat het niet bleef bij louter bridge spelen en sherry drinken. Gelukkig werden er herinneringen opgehaald aan Beatle Paul McCartney, die o zo graag een keer met een echte band mee wilde spelen, en aan Robert Smith van The Cure, die ook onder het spinrag vandaag was gekropen voor een robbertje pingelen. Na alle anekdoterie was er ook nog fijne muziek van The Stones. Ofschoon het vorige album Hackney Diamonds, met Angry, Mess it up, Lady Gaga en Sydney Sweeney, op het eerste oor wel een beter album is, zijn de nieuwe nummers toch weer ouderwets Rock & Rollerig en precies wat we van de grootste Rock & Roll-band aller tijden verwachten. Al met al een aardige, 25e toevoeging voor in uw platenkast. Maar het definitieve oordeel leest u ongetwijfeld terug in de VrijMibo van 10 juli, als de plaat eenmaal is verschenen. Voor nu: meer iconenbeeld hieronder.