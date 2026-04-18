Ja hiep hiep hoera zolang het kan, want ook dit modeobject, wat men dan noemt een langspeelplaat, is slechts een verschijnsel van voorbijgaande aard. Vandaag staan er drommen schapen in de rij bij die massaal uit de grond gestampte platenzaken om met hun vieze zweetjatten een exemplaar van hun favoriete artiest (Dua Lipa, Harry Styles, Sabrina Carpenter, Foukje&S10 of Fats Domino) te bemachtigen en later in een lelijke zwarte kast te plaatsen als ware het kunst. Of erger: ze hangen die joekels aan de muur. Het is een trend van wansmaak dat zo'n buitenaards rond ding ineens aan populariteit wint. Radio, tv en telefoon hebben het nakijken bij deze walgelijke uitvinding. Wij bereiden ons vast voor op een toekomst waar al dat klootviolen leidt tot meer van dit soort tamelijk bizarre ontwikkelingen. Krijgen we dan straks een draagbare radio? Kleine magneetbandjes als muziekdragers die we dan 'cassettebandjes' noemen? Moeten onze Doors-tapes later in een of andere bandrecorder geschoven? Of wordt het allemaal nóg compacter en staat alles straks op disks? Zeg ons niet dat er kleine draagbare apparaten komen waar een koptelefoon aan te verbinden is. We hopen dat het bij deze vreselijke lp's/elpees blijft. Gelukkig luisteren wij wat de nieuwe muziek betreft alleen naar Koot & Bie, en daarvoor gaan we ouderwets genoeg naar YouTube. Maar goed, om maar even met onze tijd mee te gaan: wat is úw favoriete plaat?