Mooi nieuws voor de liefhebbers van outlaw country: er komt een nieuwe Waylon Jennings uit. Een nieuwe? Yes, de eerste van drie nooit uitgebrachte albums, die door z'n zoon Shooter zijn afgestoft en op plaat zijn gekwakt. De nummers zijn opgenomen tussen 1973 en 1984 en dat is fijn, want uit die tijd stammen ook de hoogtepunten van Jennings oeuvre: Lonesome, On'ry and Mean, Honky Tonk Heroes, This Time en meerrrrr. Vijf ballen voor Waylon Jennings! Meer nieuwe muziek: Ash, bestaat die band nog? Ja die band bestaat nog. U kent Ash van het heerlijke album 1977 en de wereldhit Girl from Mars en daar komt nu de plaat Ad Astra bij. Ook een nieuwe plaat van de emorockers van AFI en iets van Taylor Swift, maar we doen niet aan Taylor Swift, en we vinden haar zeker niet geil zoals de bloedgeile Telegraaf-recensent Richard van de Crommert. Meer na de klik!