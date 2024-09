Taylor Swift dacht even een pauze te kunnen nemen van mokerveel vliegen en zoutloze zeikliedjes zingen in stadions vol bakvissen om te komen kijken bij de US Open. Samen met liefje Travis Kelce nam ze plaats op de tribune, toevallig naast ex-voetbalster en collega-Amerikaans-voetbalvrouw Brittany Mahomes. OEI OEI OEI Taylortje, pas daar nou mee op... Brittany is namelijk sinds een tijdje officieel FOUT want... Ze sprak op een Trump-rally zette een kruis in de fik heeft een kookboek van Ottolenghi heeft een INSTAGRAM-POST VAN TRUMP GELIKET. Maar wat deed mevrouw Swift? Die ging met het MAGA-mokkel staan knuffelen. Dan ben je natuurlijk af, zelfs volgens je eigen fans.

Taylor Swift werd ooit door de Amerikaanse ultraconservatieven op een schild gehesen omdat ze nooit uitspraken deed over politiek. Door figuren als Milo Yiannopoulos (toen nog homo, nu 'niet meer') werd Swift aangewezen als onderdeel van de 'stille meerderheid', maar daar maakte ze in de documentaire Miss Americana een einde aan met deze rant over abortusrecht en andere progressieve thema's tegen haar manager. Het niet langer zwijgen over politieke gevoeligheden werd een centraal thema in de film, Taylor werd officieel woke. Woke genoeg zijn is echter topsport en Swift bevond zich al op glad ijs door zich niet uit te spreken tegen Israël. Als je dan ook nog knuffelt met een Trump-aanhanger, zijn de rapen gaar. Treurnis na de breek.