De grootste artiest van het moment heeft een nieuwe plaat: Taylor Swift met The Tortured Poets Department. Nu behoren wij misschien niet helemaal tot de doelgroep maar die Taylor Swift is dus echt geen zak aan. Lana del Rey, die vinden we bijvoorbeeld wél heel tof, maar deze tjak is zo extreem lijzig. Van die Terminal 3-vliegveldmuziek. Taylor Swift is de Algemeen Dagblad-columniste van de internationale popmuziek - ze vallen toch wel in katzwijm, die slome Swifties, en ook de recensenten vallen op zoek naar de THEMA'S jubelend over elkaar heen ('Swift is trying to work out how emotional violence occurs', 'All over these songs, Taylor lives up to her credo that 'all’s fair in love and poetry'', enzovoorts). Want ze had ooit iets met Matty Healy van The 1975 en daar is het nummer 'The Smallest Man Who Ever Lived' misschien wel om gebouwd. Nou poeh poeh. Als Penny Magazine 'het tijdschrift voor de paardengek' themamuziek had, dan was het Taylor Swift. En JA natuurlijk zingt ze als een Disney-prinses, natuurlijk zijn haar benen Zuilen van een Griekse Tempel en natuurlijk is ze The Voice of a Generation, zoals Dylan dat in de 60s/70s was, Prince in de 80s, Nirvana in de 90s, enzovoorts. Maar doe ons maar de MELVINS. Meer nieuw: NOFX, Pearl Jam en de heerlijke T Bone Burnett, allemaal na de klik.