O kom er eens kijken! Het is voor muziekluisteraars, vinylfukkers of lieden die Apple Music gebruiken niet meegerekend, weer de dag dat ze van Spotify te horen krijgen wat voor crackherrie ze allemaal door de oortjes hebben laten gallen. Dat doen ze bij Spotify om de appgebruikers het gevoel te geven dat ze een unieke persoonlijkheid hebben die hun aandacht verdient én het gevoel dat Spotify best een sympathiek bedrijf is dat er heus niet voor heeft gezorgd dat 99,9 procent van de muziekmakers anno 2025 geen droog brood meer verdient aan het hebben van luisteraars. Afijn, bereid u voor op socials vol mensen die vol trots Wrapped-lijstjes delen waar ze zich eigenlijk voor zouden moeten schamen. Tuurlijk zijn we allemaal wel even benieuwd naar ons eigen luistergedrag, maar op GSHQ werden de resultaten al met al vooral ontvangen met gevoelens van walging en zelfhaat. Een niet nader te noemen GS'er was bijvoorbeeld ergens het afgelopen jaar bijvoorbeeld nietsvermoedend in slaap gevallen terwijl zijn Spotify-account 94 keer het nummer Kamelenteen Waar Ga Je Heen van Barry Badpak afspeelde. Eigenlijk was het enige echt leuke aan onze 2025 Wrapped deze statistiek van onze eigen GeenStijl Podcast: in het lijstje van artiesten waar onze luisteraars het vaakst naar luisteren staat Johann Sebastian Bach op de eerste plaats, gevolgd door André Hazes. Het gaf ons het gevoel dat we iets goed doen.